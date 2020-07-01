İHH, Suriye'ye 6 ayda bin 750 tır yardım ulaştırdı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'ye ilk 6 ayda bin 750 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.

01.07.2020 10:34 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:40
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'ye ilk 6 ayda bin 750 tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildi.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik yardım çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Yılın ilk 6 aylık zaman dilimi içinde Suriye'ye bin 750 tır yardım ulaştırdığını ifade eden Tosun, trıların içerisinde ağırlık olarak gıda, temizlik, giysi, yakacak, soba ve benzeri insani yardım malzemelerinin yer aldığını belirtti.
Yardımların Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını aktaran Tosun, "Yılın ilk kış günlerini ailelerin daha rahat geçirmeleri için yoğun gayret içinde olduk. Yardımların koordinasyonu Kilis, Reyhanlı'daki ve Suriye içerisindeki lojistik merkezlerimizden yürütüyoruz." dedi.
Tosun, İHH olarak Suriye'deki savaş son bulana ve ihtiyaç tamamen ortadan kalkana kadar yardım çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi. İHH, Suriye’ye 6 ayda bin 750 tır yardım ulaştırdı

Kaynak: AA

Etiketler: İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İHH, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››İHH, Suriye'ye 6 ayda bin 750 tır yardım ulaştırdı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:41: MARSU'dan su tarifeleriyle ilgili açıklama - Haber 10:41: Son dakika haber | Rize'de çıktığı ağaçta mahsur kalan ayı AKUT ekiplerince kurtarıldı - Haber 10:40: İçişleri: 9 Belçika vatandaşı YTS sınır dışı edildi - Haber 10:39: Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık - Haber 10:39: Burdur'da asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu - Haber 10:27: Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi - Spor 10:07: Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler - Haber 09:57: Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme - Magazin 09:55: İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor - Haberler 09:45: Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi - Haber