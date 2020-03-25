Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İHH tabutla çağrı yaptı: 'Lütfen evde kalın!' - Haberler

İHH tabutla çağrı yaptı: "Lütfen evde kalın!"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İHH temsilciliği, korona virüsü salgınına karşı vatandaşları tabutla uyardı.

25.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:49
İHH tabutla çağrı yaptı:
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde, İHH temsilciliği, korona virüsü salgınına karşı vatandaşları tabutla uyardı. Bir tabut üzerine, "Bu okunan salaların senin ve sevdiklerinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazıldı. Çekilen video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Virüs salgınına karşı 65 yaş ve üstü kişilerin evlerinden çıkmaları yasaklanmasına rağmen bazı vatandaşların yasağa uymaması üzerine İHH tarafından video hazırlandı. Videoda bir tabut üzerine, "Bu okunan salaların senin ve sevdiklerinin olmasını istemiyorsan evde kal" yazıldığı görülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İHH temsilcisi İlhan Tatlı, "Korona virüsünden dolayı binlerce insan öldü ve ölmeye de devam ediyor. Daha fazla can kaybının olmaması için devletimiz çağrı üstüne çağrı yaparak evde kalmamız gerektiğini söyledi. Ama maalesef sokaklarımız ve caddelerimiz hala insanlarla dolu. İHH olarak 65 yaş ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yeter ki bize ulaşın" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İnegöl, Bursa, İHH, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberler
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:32: Bakan Koca: "(Koronavirüs) Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı" - Haber 19:32: Sağlık Bakanı Koca: "Okula verilen ara uzatılacak. - Haber 19:32: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam... - Haber 19:30: FLAŞ - Haber 19:30: FLAŞ - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin