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İHH ve AID, sınırın Suriye tarafındaki savaş mağduru aileleri sağlık taramasından geçirdi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) işbirliğiyle Fırat Kalkanı Harekatı sonrası terör örgütlerinden arındırılan Azez ilçesi kırsalında sağlık taraması yaptı.

28.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:38İHH ve AID, sınırın Suriye tarafındaki savaş mağduru aileleri sağlık taramasından geçirdi
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) işbirliğiyle Kalkanı Harekatı sonrası terör örgütlerinden arındırılan Azez ilçesi kırsalında sağlık taraması yaptı.
İHH Kilis Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı sonrası güvenli hale getirilen bölgeye yerleşen yüz binlerce insanın, hayatlarını kamplarda ve çadırlarda geçirdiği hatırlatıldı.
Bölgedeki mülteci kamplarında yaşayan savaş mağduru ailelerin yaralarına merhem olmak adına AID tarafından " çadır kamplarına sağlık ekibi gönderme" projesinin hayata geçirildiği belirtilen açıklamada, bu kapsamda Halep kentine bağlı Azez ilçesi Rahma, Yazıbağ ve el-İva köyleri kırsalında kendi imkanlarıyla kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelerin ziyaret edilerek, kapsamlı bir muayeneden geçirildiği ifade edildi.
Açıklamada, muayeneleri yapılan ve reçeteleri yazılan hastaların ilaç ihtiyaçlarının İHH tarafından ücretsiz olarak karşılandığı vurgulandı.
Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Konya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mehmet Sadrettin Özerdem, bölge halkının yaşamlarını sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle sürdürdüğünü belirtti.
Bölgeye ulaştıklarında savaş nedeniyle çok sayıda yetim çocuk ve işlerini kaybetmiş insanlarla karşılaştıklarını aktaran Özerdem, şunları kaydetti:
"Ülkemizin yanı başında yaşanan bu acıyı halkımıza aktarabilmek ve kışı iptidai çadırlarda geçirmek zorunda olan bu insanlara yardım edebilmek, onlarla birlikte insanlığımızı da kurtaracaktır diye düşünüyoruz. Türkiye'den gelen tüm sivil toplum kuruluşlarına gönülden teşekkür ediyorum. Onların desteği ile hayata tutunan mazlum insanların duası eminiz ki yerini bulacaktır. Kadirşinas milletimizin de orada yaşanan acıya duyarsız kalmayıp desteğe devam edeceğinden kuşkumuz yoktur. Orada gerçekten büyük bir dram var."

Suriye, Fırat, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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