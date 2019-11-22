Haberler » Güncel » İHH ve ASİM'den skandal kutlamaya tepki - Haber

İHH ve ASİM'den skandal kutlamaya tepki

ABD'nin Adana Konsolosluğu'nda çalışan 2 Türk personelin Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslam dini ile alay ettiği görüntülere Adana Sivil İnsiyatif Meclisi ve İHH Adana Şubesi tepki gösterdi.

22.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:04İHH ve ASİM'den skandal kutlamaya tepki
ABD'nin Konsolosluğu'nda çalışan 2 Türk personelin Halloween (Cadılar Bayramı) kutlamalarında İslam dini ile alay ettiği görüntülere Adana Sivil İnsiyatif Meclisi ve İHH Adana Şubesi tepki gösterdi.

ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Türk personel C.G. ile C.Y.'nin üzerinde Kabe'nin fotoğrafı ve zemzem suyu şişesini tutarak İslami değerlerle dalga geçtiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti. Bu görüntülerin ardından Adana Sivil İnsiyatif Meclisi (ASİM) Başkanı ve İHH Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, İHH Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte basın açıklaması düzenledi.

"Provokasyonların farkındayız"

Görüntüdeki kişilerin amaçlarının Türkiye'deki insanların inandığı değerlere zarar verdiğini belirten Eraslan, "28 Şubatçı kof zihniyetin Mecliste yeniden 'had bildirme' seanslarının, Meclis kürsüsünden ikinci Gezi özlemiyle milletvekillerin ayaklanma tehditleri ve bahane edilerek intihar haberlerinin farkındayız ve bunları kınıyoruz. ABD Adana Konsolosluğu'nda çalışan Cadılar Bayramı'nın ardına sığınarak gerçekleştirdiği provokasyonların farkındayız" diye konuştu.

"Serbest bırakılmaları ödül"

2 çalışanın serbest bırakılmasının yanlış olduğunu söyleyen Mahmut Eraslan, şunları kaydetti:

"Kutsallarımızla alay eden şahısların seviyesiz ve ahlaksız paylaşımların toplumun tüm kesimlerinden tepki gelince ABD Büyükelçiliği geri adım atmış ve özür dilemiştir. Dünyaya kan ve gözyaşından başka bir vaadi olmayan emperyalist güçlerin maaşlı elemanları da elbette ki onlardan farklı düşünecek değiller. Milletimiz üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra yetkili ve etkili makamlardadır. Provokatör insanlar gözaltına alınıp sorgulandıktan sonra serbest bırakılmak suretiyle adeta ödüllendirilmiştir. Gereken bir an önce yapılmalıdır." - ADANA

Amerika Birleşik Devletleri, Adana, İHH, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan külliyede bir CHP'li ile görüştüğü iddialarına yanıt
15:40 Kışlık meyve iğde toplanmaya başladı
15:40 Elinde FETÖ'nün altınları olduğunu öğrendik diyerek dolandırdılar
15:40 MEB: " 'Milli Eğitim'de silahlı eğitim' haberi gerçeği yansıtmamaktadır"
15:35 Selçuklu Dönemi Sarayları ve Köşkleri Sempozyumu yapıldı
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:17 Rus model Maria Liman, "Dikkat dağıtırım" diyerek parti sözcülüğü teklifini geri çevirdi
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
22.11.2019 15:41:49