İhh ve Fetihder'den İdlib'deki Çocuklara Okul

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH
) İnsani Yardım Vakfı
ve Bursa
Fetih İlim Eğitim Sosyal Yardımlaşma Derneği (Fetihder) tarafından Suriye
'nin kuzey batısındaki İdlib
kentinde sığınmacı kamplarında yaşayan 300 çocuğa eğitim verilmesi için okul yaptırdı.
İHH ve Fetihder iş birliğiyle yapılan İdlib ilinin kuzey kırsalındaki Kemmune bölgesindeki ilköğretim okulunda, sığınmacı kamplarında yaşayan ve okula gidemeyen çocuklar eğitim görecek.
10 derslikli Muhammed Musab İlköğretim Okulunda 17 görevli öğretmen 300 öğrenciye eğitim verecek.
İHH Suriye çalışmaları saha koordinatörlerinden Şuayip Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki eğitim faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Altun, savaş mağduru çocuklara verdikleri destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Suriye'nin geleceğini şekillendirecek çocuklar ülkede doğru düzgün eğitim alamıyor. Suriye'nin içindeki eğitim faaliyetlerini yoğun şekilde destekliyoruz. Esed rejiminin saldırılarında yıkılan okulların onarımını yapıyoruz." ifadesini kullandı.
Suriye'de çalışmalarımız devam edecek
Fetihder Başkanı Yılmaz Bulat okul açılışında yaptığı konuşmada, Suriye'deki savaş nedeniyle 100 binlerce çocuğun eğitim imkanlardan mahrum kaldığını belirtti.
Bulat, "Suriye'de yardım çalışmalarımız sürüyor. Gıda, barınma, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde başka bir okulun ve yetimhanenin daha açılışını yapacağız." diye konuştu.
İHH ve Fetihder, Suriye'de gıda, barınma, sağlık gibi birçok alanda yardım faaliyeti yürütüyor.
Suriye,İdlib,İHH
28 Kasım 2018 Çarşamba 15:33