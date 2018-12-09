İhh ve Yetim Vakfı Heyetinden Vali Doğan'a Ziyaret

İHH İnsani Yardım Vakfı
ve Yetim Vakfı yetkilileri, Hatay
Valisi Rahmi Doğan
'ı ziyaret etti.
İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, Suriye
Çalışmaları Reyhanlı
Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar ve iki kurumun yetkilerinin de katıldıkları ziyarette, Vali Doğan
tebrik edilerek yeni görevinde başarı dilendi.
Doğan, Suriyeli savaş mağduru ailelere yönelik İHH tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alarak ilerleyen süreçte çalışmaların daha verimli geçmesi ve daha çok ihtiyaç sahibinin yaralarının sarılması temennisinde bulundu.
Ayrıca Yetim Vakfı'nın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan Reyhanlı Eğitim Köyü'nü de ziyaret edeceğini söyleyen Doğan, bu projenin hayata geçirilmesi nedeniyle Gülsatar ve vakıf yetkililerini tebrik etti.
Ziyarette, Vali Doğan'a, Yemelek, Mescid-i Aksa
maketi ve Gülsatar da Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki çocukların yaptığı tabloyu takdim etti.
Hatay,Reyhanlı,Nezih Doğan,İHH
09 Aralık 2018 Pazar 14:55