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"İHH Vefa Destek Grubu" Kütahya'da çalışmalarına başladı

Kütahya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları, Genç İHH oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllülerince karşılanıyor.

28.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:20
Kütahya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçları, Genç İHH oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" gönüllülerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalara sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği bünyesindeki Genç İHH gönüllüleri, çalışmalar kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlananların talepleri doğrultusunda yardım faaliyetlerini yürütüyor.

Dernek başkanı Mustafa Yenipazar , gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntılı süreçte kendilerine düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Dernek olarak bu süreçte daha önce ihtiyaç sahipleri için başlattıkları acil hijyen paketi kampanyasını sürdürdüklerini dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:
"Yardım faaliyetlerimizi dün olduğu gibi bugün de, yarın da sürdüreceğiz. Salgından dolayı yaşanan sıkıntıların birlik içinde atlatacağımızı düşünüyoruz. Bu süreçte dernek üyelerimiz ile gönüllülerimizden oluşturduğumuz 'Vefa Sosyal Destek Grubu'muz sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bize ulaşanların yardımına koşuyor. Ekiplerimiz, ihtiyaç sahiplerine de içinde kişisel ve ev temizliği ürünleri bulunan hijyen paketlerimizi ulaştırıyor."
Yenipazar, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Türkiye genelinde işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon lira nakdi yardım, 100 bin aileye kumanya paketi ve 10 bin hijyen paketiyle çalışmalarına başladığını, daha çok kişiye ulaşmak için hayırseverlerin desteklerini beklediklerini de sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Yenipazar, Kütahya, Genç, İHH, Güncel

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