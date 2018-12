İhh Yemen İçin Yardım Kampanyası Başlattı

06 Aralık 2018 Perşembe 15:19



İnsani Yardım Vakfı İHH Adıyaman Şubesi Yemen için yardım kampanyası başlattı.Adıyaman Demokrasi Parkında ki stantta yardım kampanyasına destek bekleyen İnsani Yardım Vakfı İHH yetkilileri kampanya ile ilgili açıklamada bulundu.İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci ve yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan basın açıklamasında, Yemen'de yaşanan krize dikkat çekildi.'Yemen'in büyük bir felaketin eşiğinde olduğunu kaydeden Başkan İzci, "Yemen'de kriz 7 yıldır devam ediyor. 22 milyon insanın ciddi anlamda gıdaya ulaşımında büyük sıkıntı yaşadığı Yemen'de iç savaştan dolayı 7 bin insan öldü. 3 milyon insan evini terk etmek zorunda kaldı. Sağlık sisteminin çöktüğü ülkede 450 kişiye sadece 1 doktor düşüyor.İnsani krizin yaşandığı Yemen'de mağdur ailelere ulaşıyoruz. 2017 yılından itibaren 500 binden fazla kişiye gıda kumanyası,yatak, battaniye ve sağlık yardımında bulunduk. 2017 ve 2018 kurban çalışmalarıyla Yemen de 110 bin kişiye Kurban hissesi ulaştırdık. 2018 Ramazan çalışmalarında ise Yemenli 39 binden fazla kişi gıda kumanyası yardımlarından yararlandı. 2018 itibarıyla Yemen de 4985 yetime sponsor olduk ve Yetimlere her ay düzenli olarak yardım ulaştırıyoruz.2017 yılından bu yana kolera ile mücadele için Aden ve Taiz bölgesinde 53 bin hastaya sağlık yardımı yaptık. Bunun yanında, Başkent Sana da Yemen Hasta Bakım Merkezin de toplam 234 kanser ve diyaliz hastasına gıda ve ilaç yardımı ulaştırdık. Merkezdeki hastaların barınma, gıda ve ilaç ihtiyaçları da karşılıyoruz. 2018 yılı sonuna kadar 75 binden fazla kişiye gıda, sağlık,kışlık malzeme ve kırtasiye yardımı ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.Yardım kampanyası başlatıldığını belirten İzci, "UNICEF, Yemenli 8 milyondan fazla çocuğun temiz su ve temel hijyen hizmetlerinden mahrum olduğu belirtildi. Açıklamada her çocuğun suya ulaşım hakkı vurgulanarak, Yemenli çocukların yetersiz hijyen ve su eksikliği dolaysıyla kolera hastalığına yakalanmaktan korunması gerektiği kaydedildi. Dünya sağlık Örgütü 20 kasım Salı günü savaş nedeniyle Yemen deki çocukların yüzde 80'nin insani yardıma muhtaç olduğunu duyurmuştu. UNICEF daha önce Yemende korunulması mümkün olan hastalıklar nedeniyle her 10 dakikada bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirmişti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen de iç savaş nedeniyle insanı kriz de korkunç boyutlara ulaştı. Ülke açlık kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor. Yemen'de 3 yıla aşkın süredir yaşanan çalışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.İHH olarak 2019 yılında özellikle Yemen'li çocukların eğitimine, 4 ayrı sağlık merkezine ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak için 1milyon Euro'luk projelerimiz için bizlerde Huzur ve Barış şehrimiz Adıyaman'ımızdan 40 gün sürecek bu kampanyamıza halkımızın desteğinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN