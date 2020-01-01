Haberler » Güncel » İHH Yetim Hamileri İstişare Toplantısı - Haber

İHH Yetim Hamileri İstişare Toplantısı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, "Bir sene boyunca her yetim kardeşimize 125 lira veriyoruz.

01.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:46 İHH Yetim Hamileri İstişare Toplantısı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan, "Bir sene boyunca her yetim kardeşimize 125 lira veriyoruz. Ailede kaç yetim varsa ihtiyaç sahibine göre de bu sayıyı çoğaltıyoruz." dedi.
İHH Ankara Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen Yetim Hamileri İstişare Toplantısı, Altındağ Kültür Sarayı'nda yapıldı.
Toplantıya ilişkin AA muhabirine bilgi veren Sinan, 1993'ten beri yardım faaliyetlerinde bulunan İHH Ankara Yönetiminin, kendilerine destek olan yardımseverleri her sene 1 Ocak'ta bir araya getirdiğini söyledi.
Sinan, "1 Ocak tarihi bizim için çok önemli. Hem yeni bir seneye başlarken yardımsever kardeşlerimize daha azimli, daha gayretli olmalarını söylemiş oluyoruz hem de yılın seneyi devriyesinde insanlarımız erkenden yatıp, sabah erkenden kalkıp hayatlarına başlasınlar, Yahudilere ve Hristiyanlara benzemesinler, Müslüman gibi yaşayalım istiyoruz. Bunun için sabahın güzel saatlerine programımızı aldık. Toplantımız her sene kalabalık oluyor." diye konuştu.
Toplantıya katılan yardımseverlerin çoğunun yetimlere yardım eden kişiler olduğunu belirten Sinan, "Bir sene boyunca her yetim kardeşimize 125 lira veriyoruz. Ailede kaç yetim varsa ihtiyaç sahibine göre de bu sayıyı çoğaltıyoruz. Bu yetimlerimize kıyafet yardımı yapıyoruz, zaruri ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.
Eşi vefat eden kadınlara psikolojik ve manevi destek verdiklerini anlatan Sinan, çocuklara da eğitim merkezlerinde hem ilmi hem de dini dersler verdiklerini kaydetti.
Sinan, her yıl düzenledikleri toplantıyla Ankara'nın farklı semtlerindeki yardımseverlerin tanışma fırsatı bulduklarını da sözlerine ekledi.

İnsani Yardım Vakfı, Ankara, İHH, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:04   "Alzaymır" hastalığıyla mücadele için okuma yazma öğrendi - Haber
12:02   Çanakkale karga, pazar tezgahındaki cevizleri yerken görüntülendi - Haber
11:58   Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara 2 bin 20 adet fidan dağıttı - Haber
11:58   Vali Yazıcı İŞKUR'u ziyaret etti - Haber
11:57   Yılbaşı gecesi şok uygulamalar yapıldı - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:23   Pazar tezgahına konan karganın cevizleri yediği anlar ilgi çekti - Haber
01:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını Soylu'nun telefonundan kutladı - Haber
1.01.2020 12:11:47