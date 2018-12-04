İhl'lere Tekno Gelişim Merkezi Geliyor

04 Aralık 2018 Salı 15:17



04 Aralık 2018 Salı 15:17

İmam hatip liseli öğrencilerin geleceğin dili olarak adlandırılan kodlama eğitimi almaları için liselerde Tekno Gelişim Merkezi açılıyor.Pendik İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği'nden (PİHMED) yapılan açıklamada, gençlerin teknolojik ve sosyal yönden gelişmesini amaçlayan "Geleceğimizi Kodlayalım" isimli proje, Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantı ile tanıtıldı.PİHMED'in yürüttüğü "Geleceğimizi Kodlayalım" adlı projede belirlenen 4 imam hatip lisesinde açılacak merkezlerde 80 öğrenci yetiştirilecek.İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak olduğu, Gebze Teknik Üniversitesi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) iştirakçi olarak katıldığı "Geleceğimizi Kodlayalım Projesi" İstanbul'da Anadolu yakasında 4 okulda hayata geçiriliyor.Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Pendik Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Abdurrahman Gürses Anadolu İmam Hatip Lisesi, projeye dahil olacak okullar arasında yer alıyor. Ekim'de başlayan proje, önümüzdeki yıl Ekim ayına kadar bir yıl boyunca devam edecek.- Önce ders sonra robotProje kapsamında imam hatip liseleri öğrencileri arasından tekno gelişim merkezlerinde ders alacak öğrencilerin seçilmesinin ardından, öğretmenlere ders verilecek."Öğrencilerin eğitimi ve robot yapımı" başlığını taşıyan eğitim sürecinde de 16 haftalık teorik ve pratik eğitim öngörülüyor."Kodlama nedir?", "Ardunio eğitimi", "mikro işlemciler nelerdir?", "temel devre elemanları nelerdir?", "analiz nasıl yapılır?", "planlama nasıl yapılır?", "tasarım nasıl yapılır?" derslerinin ardından, öğrenciler robot yapımına geçecek.İş adamları ve akademisyenlerle söyleşilerin de yer aldığı merkezlerde, iş yeri, fabrika, üniversite ve Ar-Ge merkezi gezileri de düzenlenecek.- Teknolojiye eğilimli öğrenciler seçilecekProje hakkında bilgi veren PİHMED Ar-Ge Komisyonu Başkanı Sait Baştürk, projenin ortak ve iştirakçi kuruluşların da desteği ile PİHMED Ar-Ge ekibi tarafından yazıldığını ve 658 bin TL bütçesinin olduğunu belirtti.Projenin uygulanacağı 4 imam hatip lisesinde içerisinde hem robotik kodlama atölyesinin hem de söyleşi alanının olduğu Tekno Gelişim Merkezlerinin kurulacağını bildiren Baştürk, bu merkezlerde 9-10-11. sınıf öğrencilerinden teknolojiye eğilimli olanların tespit edilerek eğitimler alacağını aktardı.Öğrencilerin aldıkları eğitimler sonucunda hem robot yapacağını, hem de devamında gerçekleştirecekleri iş yeri ve fabrika ziyaretleri ile de aldıkları eğitimlerin hangi iş alanlarında kullanabileceklerini göreceklerini söyledi.