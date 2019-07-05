05.07.2019 11:57
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Ihlamur ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

Ihlamur ağacından düşen yaşlı adam yaralandı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp ayağını kıran Kamil Pekiş (82), bulunduğu yüksek kesimden AFAD ve UMKE ekiplerince indirilerek hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp ayağını kıran Kamil Pekiş (82), bulunduğu yüksek kesimden AFAD ve UMKE ekiplerince indirilerek hastaneye kaldırıldı.
Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte ıhlamur toplamaya giden Kamil Pekiş, çıktığı ağaçtan dengesini yitirip düştü. Yaralanan Pekiş'in arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ayağı kırıldığı tespit edilen Kamil Pekiş'e ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı. Ayağı sarılan Kamil Pekiş, bulunduğu yüksek kesimden indirildi. Ambulansa ulaştırılan Pekiş, Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen tedaviye alındı.


- Bursa
Kaynak: DHA
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