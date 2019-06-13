13.06.2019 17:22
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Ihlamur ağacından düşerek yaralandı

Ihlamur ağacından düşerek yaralandı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yasin K, Gacık köyünde ıhlamur toplamak için bir ağaca çıktı.
Dengesini yitirerek yere düşüp yaralanan Yasin K, cep telefonuyla 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yasin K'yi ormanlık alanda bulan ekipler, sedyeyle 1,5 kilometre taşıyıp ambulansa bindirdi.
Yalova Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yasin K'nin ayağı ve kalça kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Çiftlikköy, Yalova, Güncel

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