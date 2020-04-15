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'Ihlamur, soğuk algınlığı semptomlarını azaltır'

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bitki çaylarına talep arttı.

15.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:30
'Ihlamur, soğuk algınlığı semptomlarını azaltır'

TÜRKİYE'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından bitki çaylarına talep arttı. Bunlar içinde en çok tercih edilen ise ıhlamur oldu. Bariatrik Beslenme Uzmanı Diyetisyen Nida Yıldız, ıhlamurun, bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olacağını belirterek, "Soğuk algınlığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ihlamurun içindeki güçlü antioksidanlar enfeksiyonlara karşı korumaktadır" dedi.

Koronavirüs dünyada yayılmaya devam ederken, hayatını kaybedenlerin sayısında da her geçen gün artış yaşanıyor. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler ise aktarlara yöneliyor. Daha çok kış aylarında tercih edilen ıhlamurun yaprağı bu dönemde 150 liradan, çiçeği ise 200 liradan satılıyor. Bariatrik Beslenme Uzmanı Diyetisyen Nida Yıldız, ıhlamurun koronavirüse karşı etkisinin olmadığını; ancak bağışıklık sistemini güçlendirip, soğuk algınlığı semptomlarını azalttığını belirtti. Yıldız, tüketimi abartmamak gerektiğini, boğaz yollarında tahrişe neden olmaması için sıcak tüketilmemesini önererek, günde ortalama 3 bardak tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ DESTEKLEMEYE YARDIMCI OLUR'

Sosyal medyada ıhlamurun koronavirüse karşı iyi geldiğinin yayılması üzerine ıhlamur ve herhangi bir besinin virüsün bulaşmasını engellemediğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi olarak kabul ettiği 'Covid-19'un bulaşmasını engelleyecek tek başına bir besin bulunmamaktadır. Ancak sağlıklı beslenmenin bağışıklık sisteminde olumlu etkileri olduğunu biliyoruz. Bağışıklık sisteminin normal bir şekilde çalışması için tüm besin gruplarından yeterli ve dengeli şekilde tüketmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmeye ek olarak da bazı besinler bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye destek olabilirler. Bunların arasında ıhlamuru örnek verebiliriz. Ihlamur geleneksel bitki çaylarımız arasında yer alır ve uzun yıllardır soğuk algınlığının tedavisinde kullanılmaktadır. Çünkü soğuk algınlığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olmaktadır. Ihlamurun içerisindeki güçlü antioksidanlar enfeksiyonlara karşı korumaktadır. Bağışıklık sistemimizi desteklemeye yardımcı olacaktır. Ihlamurdan daha sağlıklı yararlanabilmek için hazırlarken kaynatmamaya daha çok demleyerek tüketmeye özen gösterelim. Çok sıcak tüketmeyelim çünkü ciddi anlamda boğaz yollarında tahrişlere sebep olabilir. Bu sebeple hazırlandıktan sonra 3 dakika bekletmekte fayda görüyoruz. Faydalı diye ıhlamurun tüketimini abartmamalıyız. Ortalama olarak 3 bardak kadar tercih edebilirsiniz."


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık
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