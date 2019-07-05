05.07.2019 00:13
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Ihlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştu

Ihlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştuBURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşüp ayağını kıran ve sarp arazide mahsur kalan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardı.

Ihlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştu
BURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde ıhlamur toplarken ağaçtan düşüp ayağını kıran ve sarp arazide mahsur kalan yaralıyı AFAD ekipleri kurtardı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Zeyniler köyü yakınlarındaki ormanda meydana geldi. Dağlık araziye ıhlamur toplamaya çıkan Kamil Pekiş ağaçta dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle ayağı kırıldı, omuzu çıktı. Çıkılması güç bir yamaçta yaralı vaziyette mahsur kalan Pekiş, telefonla yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri, sarp arazide mahsur kalan vatandaşı ip yardımıyla kurtardı. Yamaçtan çıkartılan vatandaş, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Ihlamur toplarken ağaçtan düştü, yardımına kurtarma ekipleri koştu
Kaynak: İHA
Uludağ, Bursa, AFAD, 3. Sayfa

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