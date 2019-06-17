Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü
ile yürütülen Ihlamur Vadisi Projesi kapsamında projeye dahil olan öğrenciler ıhlamur ağaçlarını inceledi.
Ihlamur Vadisi Projesi'nin uygulama alanı olan ve ormanlar ile tarım arazilerindeki ıhlamur ağaçlarıyla tanınan Yığılca ilçesi Paşabükü mevkisinde bir araya gelen çocuklar, orman ekosistemi ve ıhlamur ağaçlarını inceledi.
Etkinlik sırasında öğrenciler, yaşadıkları bölgedeki ormanları, ormanlarla ilişkili olan yaban hayatı ve bölgenin kırsal kalkınmasına katma değeri olan ıhlamur ağaçlarını tanıdı. Ihlamur ağaçlarıyla bezeli Yığılca ormanlarının biyolojik çeşitlilik bakımından önemine dair bilgi edinen çocuklar, orman içerisinde oluşturulan alanda edindikleri bilgileri birbirleriyle paylaştı.
Yığılca Kaymakamlığı, Yığılca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin yaz ayı boyunca çeşitli tarihlerde uygulanacağı belirtildi.