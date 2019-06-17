17.06.2019 13:23
Haberler»Güncel » Haber

Ihlamur Vadisi Projesi

Ihlamur Vadisi Projesi

Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ile yürütülen Ihlamur Vadisi Projesi kapsamında projeye dahil olan öğrenciler ıhlamur ağaçlarını inceledi.

Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü ile yürütülen Ihlamur Vadisi Projesi kapsamında projeye dahil olan öğrenciler ıhlamur ağaçlarını inceledi.
Ihlamur Vadisi Projesi'nin uygulama alanı olan ve ormanlar ile tarım arazilerindeki ıhlamur ağaçlarıyla tanınan Yığılca ilçesi Paşabükü mevkisinde bir araya gelen çocuklar, orman ekosistemi ve ıhlamur ağaçlarını inceledi.
Etkinlik sırasında öğrenciler, yaşadıkları bölgedeki ormanları, ormanlarla ilişkili olan yaban hayatı ve bölgenin kırsal kalkınmasına katma değeri olan ıhlamur ağaçlarını tanıdı. Ihlamur ağaçlarıyla bezeli Yığılca ormanlarının biyolojik çeşitlilik bakımından önemine dair bilgi edinen çocuklar, orman içerisinde oluşturulan alanda edindikleri bilgileri birbirleriyle paylaştı.
Yığılca Kaymakamlığı, Yığılca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, Yığılca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin yaz ayı boyunca çeşitli tarihlerde uygulanacağı belirtildi.
Kaynak: AA
orman işletme müdürlüğü, türkiye doğal hayatı koruma vakfı, yığılca, ıhlamur, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:54 Fatihte İki Grup Arasında Çatışma (3 Yaralıların Fotoğrafları)
13:54 Adana merkezli 3 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
13:53 Kaybolan köpeğini bulana ödül verecek
13:52 Türkiye'de 14 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.3 milyonu geçti
13:52 Öğrenciler tatilde okul atölyesinden para kazanıyor
13:52 Kremlin'den ABD'ye "siber savaş" uyarısı
13:52 Bolu için kuvvetli yağış uyarısı