KAPADOKYA'nın başlangıç noktası olan Aksaray 'da yerli ve yabancı turistler, özellikle güneşin doğuş saatinde balonla yolculuk yapıyor. Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali ile bölgedeki tarihi ve doğal güzellikleri kuşbakışı seyreden turistler, bölgeye hayran kalıyor.Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakan, 394 merdivenle inilen 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk yapılmaya başlandı. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken balon uçuşları, iyi bir seyir için özellikle güneşin doğuş saatinde tercih ediliyor. Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan , Ihlara Vadisi'nin 2019 yılı itibariyle balon uçuş sahasına içine alındığını belirterek, "Ihlara Vadisi 14 kilometrelik hatta Ihlara Beldesi, Belisırma, Yaprak Hisar, Selime hattı ile Güzelyurt ilçesinde balon uçuşları devam ediyor. Bu hafta 6 gün boyunca uçuşlarımız sürdü. Kapadokya bölgesinde ikinci sıcak hava uçuş sahası Aksaray Ihlara vadisi olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.Ihlara Vadisi'ni her yıl yaklaşık 500 bin insanın ziyaret ettiğini ifade eden Doğan, "Ihlara Vadisi, ülkemizin en çok ziyaret edilen ören yerlerinden bir tanesidir. Şu an da balon turlarıyla birlikte ilimize gelen turistlerin, vadiyi havadan da görmek için bu turların başlamış olması bizim için çok sevindiricidir" dedi.Balon uçuşlarını gerçekleştiren Muhammed Kaplan , "Rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. Yeni olmamıza rağmen doluluk oranımız şu anda yüzde 80'ni buldu" dedi.- Aksaray