İhlas Haber Ajansı'ndan Vali Şıldak'a hayırlı olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı Balıkesir Bürosu muhabirleri, göreve yeni atanan Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret ederek başarılar diledi.

İhlas Haber Ajansı'ndan Vali Şıldak'a hayırlı olsun ziyareti
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
İhlas Haber Ajansı Balıkesir Bürosu muhabirleri, göreve yeni atanan Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret ederek başarılar diledi. Vali Şıldak, Balıkesir'i eskiden bu yana takip ettiğini ifade ederken, Balıkesir'de görev yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı olarak Balıkesir Valiliği'ne haber konusunda her türlü desteği vereceklerini söyleyen İHA Balıkesir Temsilcisi Bahadır Demirçeviren, Vali Hasan Şıldak'a Balıkesir'deki görevinde başarılar diledi. Balıkesir'in mevcut durumu hakkında görüşmelerin yapıldığı ziyarette Vali Hasan Şıldak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirdi. Vali Şıldak, "İhlas Haber Ajansı olarak bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. İhlas Medya'nın yayınlarını takip ediyorum. Balıkesir büyük ve Türkiye'nin gözde coğrafyalarından birisi. Balıkesir'in daha da güzelleşmesi ve ileriye gitmesi için gerek bizler gerekse de basın mensuplarının bir arada çalışmaya devam edeceğini umuyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İhlas Haber Ajansı, Hasan Şıldak, Balıkesir, İhlas, Güncel, Haber

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