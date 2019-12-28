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İhlas Koleji öğrencisi güreşte İstanbul Şampiyonu

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çelik, İstanbul Okullar Arası Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda 86-100 kilo klasmanında İstanbul Şampiyonu oldu.

28.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:12 İhlas Koleji öğrencisi güreşte İstanbul Şampiyonu
Özel Marmara Evleri Ortaokulu öğrencisi Muhammed Emin Çelik, Okullar Arası Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda 86-100 kilo klasmanında İstanbul Şampiyonu oldu.

Bağcılar Olimpik Kompleksi'nde yapılan şampiyonaya 30 okuldan 156 sporcu katıldı. İstanbul Şampiyonu olan Muhammed Emin Çelik'in yanı sıra yine aynı okuldan Yusuf Eren Sağ 85 kiloda, Cüneyd Taha Günbaz da 62 kiloda İstanbul dördüncüsü oldular.

Şampiyona sonrası konuşan Muhammed Emin Çelik okuluna şampiyonluk kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Çelik, daha çok çalışarak başarılarını arttırmak istediğini söyledi.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İstanbul Şampiyonu olan Muhammed Emin Çelik'i ve onun bu şampiyonluğu elde etmesinde pay sahibi olan okulun beden eğitimi öğretmeni Şenol Özkan'ı tebrik etti.

Başarılarla dolu bir yılın daha sonuna gelindiğini söyleyen Yeltekin, "2019 yılının sonuna geldik. Bu yıl bizim açımızdan gerek akademik gerekse sportif açıdan başarılarla dolu bir yıl oldu. YKS'de öğrencilerimiz üniversite sınavlarında istedikleri sonuçları alarak bizleri mutlu ettiler. Spor dallarında mücadele eden öğrencilerimiz de kazandıkları şampiyonluklarla göğsümüzü kabarttılar. Hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi. - İSTANBUL

Muhammed Emin, İhlas Koleji, İstanbul, İhlas, Güncel

Kaynak: İHA

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