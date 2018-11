İhlas Kolejinde Mevlid Kandili Programı

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:31



26 Kasım 2018 Pazartesi 11:31

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed 'in dünyaya geldiği gün olan Mevlid Kandili münasebetiyle İhlas Koleji 'nin Bahçelievler ve Marmara Evleri Kampüsleri'nde programlar düzenlendi.Her iki kampüsünde konferans salonlarında tertip edilen programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Ramazan Ayvallı katılırken, İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler de dinleyici olarak salonlardaki yerlerini aldılar.Yaklaşık bir saat süren programlarda Prof. Dr. Ayvallı, peygamberimizin doğumu, yaşantısı ve insanlığa olan etkisi üzerinde durdu. Ayvallı, Hazreti Muhammed'in 571 yılı Nisan ayının 20'sinin gecesi sabaha karşı Mekke 'de dünyaya geldiğini ifade ederek bu sene de Mevlid Kandili'nin pazartesi gününe geldiğini söyledi.Peygamber efendimizin kısa sürede büyük kitleleri etrafında topladığına dikkat çeken Ayvallı, bunun bir daha mümkün olamayacağını söyledi.Seyyid Abdülhakim Arvasi 'nin sözleri üzerinden Hazreti Muhammed'i anlatmaya devam eden Ayvallı, "Her peygamber, kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden, her bakımdan üstündür. Muhammed Aleyhisselam ise her zamanda, her memlekette, yani dünya yaratıldığı günden kıyamet kopuncaya kadar, gelmiş ve gelecek, bütün varlıkların, her bakımdan en üstünüdür" dedi.Sunumunda çeşitli anekdotlara da yer veren Ayvallı'ya her iki kampüsteki konuşmasının sonunda İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin ve Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir tarafından birer hediye takdim edildi.Prof. Dr. Ramazan Ayvallı programlarının sonunda "İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed'in Hayatı (Aleyhisselam)" isimli eserini de öğrenciler için imzaladı. - İSTANBUL