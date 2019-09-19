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İhlas Medya'ya ödül yağmuru

Anadolu Yayıncılar Derneğinin (AYD) düzenlediği "Anadolu Medya Ödülleri" kapsamında İhlas Medya'ya ödül yağdı.

19.09.2019 12:21İhlas Medya'ya ödül yağmuru
Anadolu Yayıncılar Derneğinin (AYD) düzenlediği "Anadolu Medya Ödülleri" kapsamında İhlas Medya'ya ödül yağdı.

Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenli olarak gerçekleştirdiği "Anadolu Medya Ödülleri"Ankara'da açıklandı. "Anadolu Medya Ödülleri" kapsamında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar "Yılın Araştırmacı Gazetecisi" ödülüne layık görülürken, İhlas Haber Ajansı "Yılın Ulusal Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü. "Yılın Araştırmacı Gazetecisi" ve "Yılın Ulusal Haber Ajansı" ödülüne layık görülen İhlas Medya'ya bu yıl da Anadolu Yayıncılar Derneğinden ödül yağdı. "Anadolu Medya Ödülleri" ödül töreninin Kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor. - ANKARA

Batuhan Yaşar, Ankara, İhlas, Güncel

Kaynak: İHA

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