Haberler » genel » Haber

İhlas Medya'ya ödül yağmuru

İhlas Medya'ya ödül yağmuruANKARA - Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Medya Ödülleri" kapsamında İhlas Medya'ya ödül yağdı.

19.09.2019 22:43
İhlas Medya'ya ödül yağmuru
ANKARA - Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği "Anadolu Medya Ödülleri" kapsamında İhlas Medya'ya ödül yağdı.
Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği "Anadolu Medya Ödülleri"Ankara'da bir mekanda açıklandı. "Anadolu Medya Ödülleri" kapsamında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar "Yılın Araştırmacı Gazetecisi" ödülüne layık görülürken, İhlas Haber Ajansı "Yılın Ulusal Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü. "Yılın Araştırmacı Gazetecisi" ve "Yılın Ulusal Haber Ajansı" ödülüne layık görülen İhlas Medya'ya bu yıl da Anadolu Yayıncılar Derneği'nden ödül yağdı. "Anadolu Medya Ödülleri" ödül töreninin Kasım ayı sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşmesi bekleniyor.
İhlas Medya'ya ödül yağmuru

Ankara, İhlas, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
23:44 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve istikrardan yana duruşumuzu...
23:43 Yarım kalan gayrimenkul projeleri ile zeytin alanlarını kurtaracak
23:43 Ölümü bekleyen Asel bebek için umut ışığı doğdu
23:43 Evinin çatısında ürettiği elektriği dağıtım şirketlerine satıyor
23:42 Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor
23:37 Vali Memiş gazilerle yeşil sahaya indi
23:27 Anne Yasemin Ballı: "10 gün önce küçük kızım internetten gördü.