27 Kasım 2018, 10:38
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İhlas'tan Vali Nayir'a Hayırlı Olsun Ziyareti

İhlas

İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Türkiye Gazetesi temsilcileri görevine yeni atanan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Türkiye Gazetesi temsilcileri görevine yeni atanan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Sakarya'ya yeni atanan ve görevine başlayan Vali Ahmet Hamdi Nayir'e hayırlı olsun ziyaretleri tüm hızıyla sürüyor. Ziyaretler kapsamında, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Yusuf Özdemir ve Türkiye Gazetesi Dağıtım Sorumlusu İhsan Ataseven Vali Nayir'e ziyarette bulundu. İHA Bölge Müdürü Çorbacı, vali Nayir'e başarılar dileyerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Hoş sohbet eşliğinde gerçekleşen ziyarette Nayir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - SAKARYA Sakarya,İhlas Haber Ajansı,Türkiye Gazetesi
27 Kasım 2018 Salı 10:38