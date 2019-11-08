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İhlas Vakfı Denizli Temsilciliği 3 bin 500'ün üzerinde kitap dağıttı

Mevlit Kandili dolayısı ile İhlas Vakfı Denizli Temsilciliği tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak namaz kitabı, faideli bilgiler kitabı, Hz. Muhammed'in (SAV) hayatını anlatan kitaplar dağıtıldı.

08.11.2019 22:10 | Son Güncelleme: 08.11.2019 22:18 İhlas Vakfı Denizli Temsilciliği 3 bin 500'ün üzerinde kitap dağıttı
Mevlit Kandili dolayısı ile Vakfı Temsilciliği tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak namaz kitabı, faideli bilgiler kitabı, Hz. Muhammed'in (SAV) hayatını anlatan kitaplar dağıtıldı.

İhlas Vakfı kandillerde gelenek haline gelen kitap dağıtımı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili'nde de devam etti. 3 bin 500'ün üzerinde kitap yatsı namazının ardından 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda dağıtıldı. Vatandaşlar dağıtılan kitaplara yoğun ilgi gösterdi. Bir hayli faydalı ve öğretici bilgilerin yer aldığı kitapları vatandaşlar almak için adeta bir birleri ile yarıştı. Dağıtılan 3 bin 500'ün üzerindeki kitap kısa sürede bitti.

İhlas Vakfı yetkililerinden alınan bilgilerde kandil ve mübarek günlerde bu tür kitap dağıtımı etkinliklerinin devam edeceği belirtildi. - DENİZLİ

Mevlit Kandili, Denizli, İhlas, Güncel

Kaynak: İHA

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