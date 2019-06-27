"İhmal ve istismar beynin yapısını değiştiriyor"

Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen "Çocuk İstismarı" panelinde konuşan Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Emel Erdoğan Bakar, Türkiye 'de iki yıllık süreçte Adli Tıp Kurumu morguna getirilen çocukların ölüm nedenleri incelendiğinde, yaklaşık olarak rakamların yüzde 74'ünün ihmalden, yüzde 13'ünün fiziksel istismardan, yüzde 6'sının cinsel istismardan, yüzde 5'nin ise fiziksel istismara ek olarak ihmal nedeniyle hayatını kaybettiğinin gözlendiğini kaydetti.

Panelin konuşmacılarından Prof.Dr. Bakar, çocuk istismarı vakalarında ilk sırada cinsel istismarın geldiğini, fiziksel ve duygusal istismarın takip ettiğini ve tüm bu istismar türlerini kapsayacak ölçüde ihmal durumları ile karşılaşıldığını belirtti.

"İSTİSMAR BEYNİN YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR"

İhmal ve istismarın çocukluk ve sonrasında yetişkinlik dönemindeki etkileri konusunda bilgi veren Prof.Dr. Bakar, söz konusu çocuklarda sonraki dönemlerde fiziksel anlamda büyüme ve gelişme gerilikleri, omurga bozuklukları, nörogelişimsel bozukluklar, psikofizyolojik ve hormonal değişiklikler gibi rahatsızlıkların tanımlanabildiğini ifade etti.

İstismarın özellikle duygu düzenlemeyle ilgili yoğun problemler yaşanmasına neden olduğunun altını çizen Prof.Dr. Bakar, söz konusu çocuklarda psikiyatrik bozuklukların gerek çocukluk gerekse yetişkinlik dönemlerinde sıklıkla gözlendiğini vurguladı.

İstismarın beynin yapısında ve işlevinde birtakım değişiklikler yarattığını anlatan Bakar, bu konuda yapılan çalışmalarda istismara uğrayan çocukların sağlıklı çocuklarla karşılaştırıldığında zekâ puanlarının 5 ila 10 puan arasında değişiklik gösterdiğinin belirlendiğini kaydetti ve ekledi: "Bunlar; öğrenme bozuklukları, bellekte etkilenmeler, dikkat ve yönetici işlevler…"

ÇOCUK ADALET SİSTEMİ

Panelde konuşan Av. Şahin Antakyalıoğlu, Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı olarak amaçlarının çocuk alanında gönüllü olarak çalışan avukat sayısını artırmak olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "İster mağdur çocuk ister suça sürüklenen çocuk isterse korunmaya ihtiyaç duyan çocuk olsun fark etmeksizin tüm çocuklara avukat atanıyor. ÇAÇAV olarak avukatların bu konuda uzmanlaşması için çalışıyoruz. Son bir yıldır 2 bin 300'e yakın avukata çocuk adalet sistemi eğitimi verdik."

Hukuk Fakültelerinde eğitim alan öğrencilerden ÇAÇAV Gençlik Ağını oluşturduklarını ifade eden Antakyalıoğlu, Ufuk Üniversitesi öğrencilerinin de gönüllü olarak söz konusu çalışmalarda aktif olarak yer aldığını anlattı.