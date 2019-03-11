İhmalin Üzeri Beceriksizlik ve İdeolojik Perde ile Örtülmüş"

AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "İzmir'e 1 Nisan
'dan itibaren o 5 yıl içinde kaybettiği 20 yılı kazandıracağız." dedi.
Cumhur İttifakı'nın İzmir adayı Zeybekci, Denizli
Büyükşehir Belediyesi tarafından Pamukkale
ilçesinde yapılan Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi'nin açılışında, merkeze isminin verilmesinin kendisini çok duygulandırdığını söyledi.
Siyasette devamlılığın ve başlamış projeleri sürdürmenin önemli olduğunu vurgulayan Zeybekci, Denizli'nin yatırımlarla muhteşem bir sürece girdiğini vurguladı.
"Kanalizasyonu körfeze veriyorlar"
Başarısızlığın veya ihmal edilmiş olmanın kader olmadığına dikkati çeken Zeybekci, şöyle konuştu:
"Denizli'nin 31 Mart'ta yine tercihinin devamlılık olacağına inanıyorum. İnşallah o hikayeyi bu sefer İzmir'de yakalayacağız. Şimdi artık İzmir zamanı. İzmir yaratılıştan dünyanın en güzel şehri ama böyle bir salonu yok. Denizli'deki gibi spor salonları, yüzme havuzları, parkları, alt yapısı, sinema salonları, kapalı pazar yerleri yok. İzmir'e 1 Nisan'dan itibaren o 5 yıl içinde kaybettiği 20 yılı kazandıracağız. İzmir'de bu salonlardan sayısızca olması lazım. İzmir 4,5 milyonluk bir metropol, bir dünya şehri, bölgenin merkezi ama o ihmalin üzeri becerisizlik ve ideolojik perde ile örtülmüş. Koskoca İzmir'in tıbbi atıklarını Manisa
Büyükşehir Belediyesinin tıbbi atık şirketi alıp gidiyor. Kanalizasyonu körfeze veriyorlar. Allah'ın izniyle 1 Nisan'da o zeybek Konak
Meydanı'nda oynanacak."
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
da Nihat Zeybekci'nin göreve başlamasıyla birçok ilkin gerçekleştirildiğini ve şehrin yatırıma kavuştuğunu vurguladı.
Denizli'ye devasa bir eser kazandırdıklarını dile getiren Zolan, "Merkezin 5 bin metrekarelik cam kubbesi ise Türkiye
'nin en büyüğü. Tesise ismini verirken kente en çok emeği olan birisinin adını vermek istedik. Ege
Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezini hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burası sanatın, kültürün ve ilmin kalbinin attığı yer olacaktır." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.
Açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan
, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök
, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, 85 bin metrekare kapalı alana sahip olup içerisinde 500, 1000 ve 2000 kişilik üç büyük salon, 6 nikah salonu, 5 seminer salonu, fuaye alanları ve sosyal donatılar bulunuyor.
Bu arada merkezin açılışı nedeniyle sanatçı Buray
, konser verdi.
AK Parti, 1 Nisan, Denizli, İzmir, Güncel
Kaynak: AA