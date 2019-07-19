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İhraç astsubaya FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Şamil D., tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

19.07.2019 13:49 İhraç astsubaya FETÖ
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Şamil D., tutuklu yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Şamil D., hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandığı iddialarını reddeden eski astsubay, beraatını istedi. Mahkeme heyeti sanık Şamil D.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci göz önüne alınarak, sanığın tahliyesine karar verildi.


Kaynak: DHA
Kayseri, Güncel

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