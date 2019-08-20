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İhraç edilen Türk Hava Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

20.08.2019 12:36 İhraç edilen Türk Hava Kuvvetleri personeline FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i yakalanarak gözaltına alınırken, 4 şüpheli aranıyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığı belirlenen ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Balıkesir ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 19 şüpheliden 15'inin yakalanarak, gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel

Kaynak: DHA

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