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İhracat Akademisi 2 başlıyor

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu BASİFED - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) işbirliğiyle geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen "İhracat Akademi Eğitim Programı"nın ikincisi başlıyor.

01.08.2019 09:39 İhracat Akademisi 2 başlıyor

20 Ağustos – 26 Eylültarihleri arasında Ege İhracatçı Birlikleri'nde yapılacak olan eğitim programında şirketlerin kendilerini tanımaları, nerede olduklarını, ne yapabileceklerini, dış ticarete ne kadar hazır olduklarını bilmeleri ve dönüşümü bu dinamiklerle sağlayabilmeleri hedefleniyor.

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, içinden geçmekte olduğumuz zorlu süreçte ihracatın KOBİ'ler için can simidi olduğunu ifade ederek, "Bu konuda KOBİ'lere gerekli donanımı kazandırmak amacıyla hayata geçirdikleri bu projenin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri ihracattır. Şirketlerimize bu konuda destek olmaktan mutluyuz" dedi.

İhracatın püf noktaları bu programda

İhracatın ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olduğunu söyleyen Ösen, "Düşen talepte, yaşanan iç krizlerde, rekabetin yoğun olduğu iş alanlarında var olmak, kendini korumak ve istikrarlı büyümeyi sürdürebilmek için dış pazarlara açılmak zorunludur. Bu akademide bunun yolunu açmayı şirketlere göstereceğiz. Eğitim programı, 20 Ağustos 2019 – 26 Eylül 2019 tarihleri arasında, her Salı ve Perşembe günleri saat 16:00 – 19:00 saatleri arasında, Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Eğitim programı kapsamında verilecek dersler ve konu başlıkları:

İhracata Giriş ve Gümrükleme

Hedef Pazar Araştırması

İhracatta Satış - Pazarlama ve Fiyatlandırma Stratejileri

İhracat Destekleri ve Finansman Kaynakları – Ekonomi Bakanlığı - Eximbank

İhracatta Risk Yönetimi

Ödeme ve Teslim Şekilleri

E-Ticaret Uygulamaları

İhracat İşlemleri ve Dokümantasyon

Şirket Yönetiminde Finansal Göstergeler ve Mali Tabloların Değerlendirilmesi

İlham Veren İhracatçılardan Paylaşımlar


Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, Güncel

Kaynak: Bültenler

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