İhracat Akademisi ikinci dönem mezunlarını verdi

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve BASİFED (Batı Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu) işbirliğinde kurulan İhracat Akademisi ikinci mezunlarını verdi.



2018 yılında start alan ve ilk mezunlarını geçtiğimiz yıl sektöre kazandıran İhracat Akademi, bu yıl 20 öğrenciyi mezun etti. İhracat Akademisi'nin 6 haftalık kursuna katılan öğrencilere başarı sertifikaları Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen törenle verildi.



"Türkiye'nin önü gençlerle açık."



Sertifika töreni öncesi son derste tecrübelerini öğrencilere aktaran EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iş hayatının zor olduğunu, mücadeleden yılmadan çalışmak gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirten Eskinazi "Gelişim için genç nesile ihtiyaç var. Gençler olmadan bu işler yapılamaz. Kendine güveni ve enerjisi yüksek, yeni teknolojilere hakim, dünya ile iletişimi olan genç bir kuşak geliyor, onları belirli alanlarda uzmanlaştırarak hedeflerimize ulaşabiliriz. Ben gençlere güveniyorum." şeklinde konuştu.



EİB bünyesinde Genç İhracatçılar Konseyini de kurduklarını hatırlatan Eskinazi, gençlere yönelik faaliyetlere hız kesmeden devam edeceklerini söyledi ve mezunlara başarılar diledi.



BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen ise, ihracatın ülke ekonomisine verdiği büyük katkıya dikkat çekerek tüm girişimcilerin ihracatın inceliklerini öğrenmesi gerektiğine vurgu yaptı. İkincisini düzenledikleri ihracat akademisi ile KOBİ'leri aynı zamanda ihracat konusunda cesaretlendirdiklerini de söyleyen Başkan Ösen, "Burada aldıkları eğitimlerle ihracatın incelikleri, dikkat edilmesi gereken yönleri ve faydaları konusunda girişimciler daha da yetkin hale geldiler. Ekonomimizi büyütmek istiyorsak ülkemize döviz girişi sağlamamız gerekiyor, bunun yolu da ihracattan geçiyor. Bu eğitim programının ikincisini tamamladık ve gösterilen ilgiden son derece memnunuz. Eğitimi tamamlayan tüm girişimcilere ihracat yolunda başarılar diliyorum" diye konuştu.



İhracat Akademisine katılan öğrenciler, konusunda uzman isimlerden; "İhracat Giriş ve Gümrükleme, Hedef Pazar Araştırması, İhracat Destekleri ve Finansman Kaynakları Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Eximbank ve İŞKUR Destekleri, Uluslararası Pazarlama Stratejileri, Dış Ticarette Fiyatlandırma Stratejileri, Ödeme ve Teslim Şekilleri, E-Ticaret Uygulamaları, Lojistik ve İhracat İşlemleri ve Dokümantasyon Eğitimi ana başlıklarında 6 hafta boyunca eğitim aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA