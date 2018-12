İhracat Artışı Kasım Ayında da Sürdü

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:41



01 Aralık 2018 Cumartesi 15:41

2018 Kasım ayı ihracat rakamlarını açıklayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci Kasım ayında bölgeden 794 milyon 26 bin dolar, Gaziantep 'ten ise 665 milyon 64 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 189 ülkeye toplam 7 milyar 782 milyon dolarlık ihracatın kayıt altına alındığını ifade etti.2018 yılının Ocak ve Kasım ayları ihracat rakamları hakkında bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 2018 yılının 11 aylık döneminde gerçekleştirdiği ihracatın her geçen ay artarak devam ettiğini ve ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlandığını ifade ederek "Üreten ve istihdam sağlayan bölgemizde Ocak-Kasım aylarında toplam ihracatımız 7 milyar 782 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bölge ihracatçılarımızın ülke ekonomimize sağladığı katma değer her geçen gün artarak devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte ihracatımızın daha fazla artacağına inanıyoruz. Dünya pazarlarının en önemli aktörleri haline gelen ihracatçılarımızın ülke kalkınması için üzerine düşeni fazlasıyla yaparak hedeflerimize ulaşmamız yönünde çabalar sarf edeceklerini biliyor, bu çabalarından dolayı bütün ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Elde edilen ihracat başarısında rol alan herkesi kutluyorum" dedi. Türkiye 'de en çok dış ticaret fazlası veren 3. şehir GaziantepGüneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) tarafından Kasım ayında kayıt altına alınan ihracat rakamları hakkında bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölgeden 189 ülkeye yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,29 artışla 794 milyon 26 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade etti. Kileci yaptığı değerlendirmede, Gaziantep'ten yapılan ihracatın ise Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,44 artışla 665 milyon 64 bin dolar olduğunu ifade etti.Önemli ekonomik göstergeler olan 'ithalatın ihracatı karşılama oranı' ve 'dış ticaret dengesi'ne de değinen Kileci, Ocak-Ekim 2018 döneminde TÜİK verilerine göre Gaziantep'in ihracatının ithalatını karşılama oranının yüzde 129 olarak gerçekleştiğini ve bu orana Gaziantep'ten daha fazla ihracat yapan 5 kentin hiçbirinin ulaşamadığını ifade etti. Koordinatör Başkan Kileci ayrıca şehrin bu dönemde 1 milyar 300 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini açıkladı. Kileci, "Yılın ilk 10 aylık döneminde 4 milyar 300 milyon dolar ithalat yapan Gaziantep bu ithalata karşılık 5 milyar 600 milyon dolar ihracat yaparak ülkemize 1 milyar 300 milyon dolar net döviz girdisi kazandırmıştır. Bu tutarla Bursa ve Sakarya 'nın ardından durumundayız" dedi.Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine dayanılarak yapılan yazılı açıklamada, GAİB'in 2018 yılında Ocak-Kasım döneminde, kayıt altına aldığı ihracatın 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 6,14 artışla toplam 7 milyar 782 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. GAİB'in son 12 aylık ihracatının ise ( Aralık 2017-Kasım 2018), bir önceki 12 aylık döneme göre yüzde 6,1 oranında artarak 8 milyar 508 milyon dolar olduğu öğrenildi."Ortadoğu ülkeleri yine lider"GAİB ihracatı ülke gruplarına göre incelendiğinde, Orta Doğu Ülkeleri'nin yüzde 48,9 ile ilk sırada yer aldığı, AB Ülkeleri'nin yüzde 19,9 pay ile ikinci ve Afrika Ülkeleri'nin ise yüzde 11,2 pay ile üçüncü sırada yer aldığı görüldü. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Ocak-Kasım 2018 döneminde 189 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve Irak İsrail ve Libya 'nın en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında olduğu belirtildi. İhracatı yapılan mal grupları incelendiğinde ise Makina Halıları, Kumaşlar, İplikler, Pastacılık Ürünleri, Değirmencilik Ürünleri, Plastikler ve Mamulleri, Bitkisel Yağlar, Demir Çelik Mamulleri, Dış Giyim ile Diğer Gıda Müstahzarlarının en çok ihracatı yapılan mal grupları olduğu ifade edildi.Gaziantep en fazla ihracat yapan 6. il olduGüneydoğu Anadolu Bölgesinin lokomotif ili olan Gaziantep ihracatının 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,25 artışla toplam 6 milyar 356 milyon dolara ulaştığı ve bu rakamlarla Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğu ifade edildi. Gaziantep'in ihracatında ön sıralarda Halı, Tekstil ve Hammaddeleri, Hububat-Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Kimyevi Maddeler ile Ağaç ve Orman Ürünleri sektörlerinin geldiği belirtildi."Kurumlararasında eş güdümün Önemi"GAİB Koordinatör Başkanı Kileci sözlerine Gaziantep'teki kurum ve kuruluşlar arasındaki eş güdümün önemine değinerek "Gaziantep'in başarısını devam ettirmek ve çok daha iyi noktalara getirmek için, kurum ve kuruluşlar olarak belirli bir eşgüdüm içinde hareket etmeliyiz. Biz de bu gün tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan odalarımız, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, diğer taraftan Valilik, Belediyelerimiz, Milletvekillerimiz, kamu kurumlarımız, Gaziantep'in başarıya ulaşması için, ülke ekonomisine katkı sağlamak için, daha iyi bir gelecek için her zaman birlikte hareket etmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede görevi ülke ihracatını ve ihracatçısını koordine etmek geliştirmek ve yönlendirmek olan ihracatçı birliklerine her türlü yardım ve desteği esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara, bütün paydaşlarımıza şahsım ve temsil ettiğim Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu - GAZİANTEP