İhracat şampiyonu yerli firmadan "Akıllı Ürünler, Akıllı Fabrikalar" etkinliği

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Uşak Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri için organize edilen "Akıllı Ürünler, Akıllı Fabrikalar" konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak Vestel Beyaz Eşya A.Ş. Çamaşır Kurutma Makinası Fabrikası Ar-Ge Müdürü Özgün Döşemeciler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Gümüş akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Şirketlerin gücünün bilgiye sahip olmanın yanı sıra inovasyon yeteneklerinin olmasından kaynaklandığını ifade eden Döşemeciler yenilikçi ve aynı zamanda hızlı olmanın önemine değindi.



Farklı fikirlere açık olmanın önemini de vurgulayan Döşemeciler, yerli bir firma olarak yapay zekalı ürünlere de üretimde yer verdiklerini kaydederek, Endüstri 4.0'ı yakalamanın önemine değindi.



Üretimin yüzde 80'inin ihracatlarını oluşturduğunu ve bu alanda ihracat şampiyonu olduklarını belirterek Avrupa'nın en büyük teknoloji üssü' olarak anılan firma, 155 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.



Firmanın ev cihazları alanında gerçekleştirdiği dijital dönüşüme ilişkin de konuşan Döşemeciler, üretimin yüzde 80'inin ihracatlarını oluşturduğunu ve bu alanda ihracat şampiyonu olduklarını belirterek, 155 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti. Öte yandan firma Türkiye'nin üretimde 2. sırayı aldığını belirterek, Avrupa'nın en büyük teknoloji üssü olarak anılıyor. - UŞAK

Kaynak: İHA