İhracat Seferberliğine Ege'den Rekor Katılım

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:09



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:09

TOLGA ALBAY - Türkiye'nin ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ilan edilen ihracat seferberliğine Ege Bölgesi'ndeki KOBİ düzeyindeki firmaların ilgisi rekor düzeye ulaştı.Ege İhracatçı Birliklerine (EİB) yılın ocak-kasım döneminde ihracat yapmak üzere üyelik başvurusunda bulunan firma sayısı bin 631 oldu. Büyük bölümü küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerden bin 237'sinin kaydı EİB'ye, 394 üyenin kaydı ise diğer bölgelerdeki birliklere yapıldı.En fazla ihracatçı kaydı demir-çelik sektöründe gerçekleşti, maden, mobilya, yaş meyve ve konfeksiyon sektörlerinin yoğun katılımı dikkati çekti.İhracatçı olmak için kayıt yaptıran firmaların 766'sı yıl içinde ihracat seferberliğine 146 milyon dolarlık satışla katkı sağladı.12 sektörden birliklerin oluşturduğu Ege İhracatçı Birliklerine üye firmalar, 1 Ocak-26 Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 12 milyar 72 milyon dolarlık ihracata imza attı."Henüz yolun başındayız"EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihracatçı sayısında geçen yıla göre yüzde 18 artışla bugüne kadar görmedikleri bir rakama ulaştıklarını, bunun ihracat seferberliğine net bir destek olarak yorumlanabileceğini söyledi."Üretim yapan her firma, ürettiğinin yarısını ihraç etsin istiyoruz." ifadesini kullanan Eskinazi, "Türkiye'nin döviz açığının kapatılması ve ülke kalkınması için tüm firmaları ihracata davet ettik. Bugüne kadar görmediğimiz bir ihracatçı sayısına ulaştık. Toplam 7 bin 56 ihracatçı üyemiz olduğu düşünüldüğünde bir yılda bunun yüzde 18'i kadar bir büyümenin anlamı daha iyi anlaşılacaktır." dedi.İhracatçı sayısının artmasında son dönemde iç piyasadaki daralmanın da etkili olduğunu, üretim yapan firmalar için dış pazara ulaşmanın artık hayati önem taşıdığını dile getiren Eskinazi, şöyle devam etti:"Biz bu rakamın önümüzdeki günlerde daha da artacağını tahmin ediyoruz. İhracat yapmak isteyen firmalar için özel projeler hazırlıyoruz. Devlet destekleri, yol göstericilik, fuar organizasyonu ve onlara pazar bulmak için çaba gösteriyoruz. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında potansiyeli bulunan firmaları ihracatçı yapmaya çalışıyoruz. Oldukça güzel sonuçlar almaya başladık. Henüz yolun başındayız."Döviz kurundaki artışın ihracatçıyı dünya ile rekabet edebilir seviyeye çıkardığını, bunun yarı sıra ihracat bilincinin de arttığını anlatan Eskinazi, "Bölgemiz, ihracat artışında Türkiye genelinin neredeyse 2 misli artış gösteriyor. İhracatçı sayısının artması ihracat rakamlarına da yansıyor. Yıl sonu için Ege İhracatçı Birlikleri olarak 14 milyar dolar hedefi koyduk. Bölge genelinde ihracat 20 milyar doları geçecek." dedi.