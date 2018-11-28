28 Kasım 2018 Çarşamba 10:39



28 Kasım 2018 Çarşamba 10:39

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, ihracatın Türkiye'nin bel kemiği olduğunu, ihracatın nitelikli hale getirilmesinin de yüksek teknoloji ürünlerinden geçtiğini bildirdi.Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu üyesi de olan Tekli, yaptığı yazılı açıklamada, OSBÜK ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) arasında, OSB'lerin ülke ekonomisine katkısını ve ihracatını artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzalandığını hatırlattı.Yapılan protokolle pek çok alanda ortak çalışmalar yürüteceğini bildiren Tekli, yatırıma yönelik projelerin sürdüğünü ifade etti.Tekli, anlaşmanın detaylarına yönelik, şunları kaydetti:"OSBÜK ve TİM ihracatı geliştirme ve yatırımı güçlendirme alanında işletmelerinin desteklenmesi için işbirliği geliştirecek. Tarafların projeleri ve muhtemel işbirliği alanlarında bilgi alışverişi yapılacak. Bu ortaklıkta yurt içi ve yurt dışında muhtelif etkinliklerin düzenlenmesi amacıyla işbirlikleri geliştirilecek. Sanayi bölgeleri ve ürün yerlileştirme alanındaki projelerin uygulanması durumunda karşılıklı metodolojik destek sağlanarak, ekonomik hedefler doğrultusunda çalışmalar yapılacak. İhracat Türkiye'nin bel kemiğidir. İhracatın nitelikli hale getirilmesi yüksek teknoloji ürünlerinin üretiminden geçiyor. Bu anlamda da TİM ile yapılan bu anlaşma büyük önem taşıyor."