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İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı

İhracat birim değer endeksi yüzde 2, ithalat birim değer endeksi de yüzde 6,5 azaldı.

10.01.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:11İhracat ve ithalat birim değer endeksleri azaldı
birim değer endeksi yüzde 2, ithalat birim değer endeksi de yüzde 6,5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,9 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,5, yakıtlarda yüzde 8,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,5 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 2 arttı

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,8 ve ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,3 azalırken, yakıtlarda yüzde 106,7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) ise değişmedi.

İthalat birim değer endeksi yüzde 6,5 azaldı

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,9, yakıtlarda yüzde 13,6 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,1 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 17,4 arttı

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 25,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 24,2, yakıtlarda yüzde 13,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 9,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 1,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ekim ayında 165,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,2 artarak, 2019 Kasım ayında 167,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Kasım ayında 171,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2 artarak, 2019 Kasım ayında 174,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ekim ayında 127,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,8 artarak, 2019 Kasım ayında 131,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 Kasım ayında 109,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 20,4 artarak, 2019 Kasım ayında 132,2 oldu.

Dış ticaret haddi 2019 yılı Kasım ayında 104,6 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2018 yılı Kasım ayında 99,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,9 puan artarak, 2019 yılı Kasım ayında 104,6 oldu. - İSTANBUL

İhracat, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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