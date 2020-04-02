İhracatçı demiryolu ve hava kargoya yöneliyor

Ticaret Bakanlığı TİM'e yazı göndererek, salgın nedeniyle ihracatın sekteye uğramaması için alternatif güzergahların oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. İhracatçılar, deniz, kara ve havayolu sınır kapıları kapanınca, Turkish Cargo ve demiryoluna yöneldi.

Kaynak: Dunya.com