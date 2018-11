İhracatçı Firma Sahipleri Dolandırıcılara Karşı Uyarıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 15:25



29 Kasım 2018 Perşembe 15:25

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Bankacılık Komisyonu Başkanı Abdurrahman Özalp, son dönemde ithalat ve ihracatta dolandırıcılık olaylarının meydana geldiğini belirterek, firmaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Özalp, Çorum İş Kadınları Derneğince TEKNOKENT'te düzenlenen "İhracatın Finansmanı" konferansında, Milletlerarası Ticaret Odasının bir iş organizasyonu olduğunu, üyelerinin güvenli şekilde dış ticaret yapmalarını sağlamak için hizmet ürettiğini söyledi.Dünya ticaretinin büyük ölçüde ICC'nin kurallarına göre gerçekleştiğine işaret eden Özalp, merkezi Paris'te bulunan organizasyonun Ankara'da da bir ofisinin bulunduğunu olduğunu aktardı.Teknolojinin gelişmesiyle dış ticaretin şeklinin de sürekli yenilendiğini aktaran Özalp, kötü niyetli kişilerin de aynı şekilde kendilerini güncelleyerek teknolojiye ayak uydurduğuna dikkati çekti.Son dönemde teknoloji kullanılarak gerçekleşen dolandırıcılık faaliyetlerinin gözlendiğini belirten Özalp, şöyle devam etti:"Siber saldırı yoluyla sisteminize girip bilgilerinizi değiştirebiliyorlar. Sizin talimatınızda yerel müşterinin IBAN numarası var. O numarayı değiştirip kendi numarasını girebiliyor. Siz de elektronik ortamda hiç farkında olmadan bankaya gönderiyorsunuz ve bu talimat üzerinden işlem yapıldığında dolandırıcılık gerçekleşmiş oluyor. Hesap değiştiği için para dolandırıcının hesabına gidiyor. 'Bizim sistemimize kimse giremez' demeyin, elektronik ortamda her şey olabilir. Bu nedenle talimatı bankaya göndermeden önce her defasında kontrol etmeniz önemlidir. Gerekirse başka bir kanaldan bilgiler teyit edilmelidir."Dolandırıcıların yollarıÖzalp, uluslararası ticarette en güvenli yöntemlerden birinin "akreditif" olmasına rağmen son dönemde bu yöntemle de dolandırıcılık olaylarının gerçekleştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Bazı dolandırıcılar akreditif açmak için bankaya gidiyor. Gerekli işlemleri eksiksiz olarak tamamlıyor, teminatını da yatırıyor. Teminatı alan banka, akreditif düzenliyor ve ilgili müşteriye gönderecekken dolandırıcı, bilgileri kontrol etmek ve müşterisi ile müzakere etmek için akreditifin bir örneğini istiyor.Dolandırıcı, bankadan aldığı çıktıyı karşı firmaya göndererek akreditif açtığını beyan ediyor. Karşı firmada da her şeyin yerli yerinde olduğunu görünce ikna oluyor. Dolandırıcı, karşı firmadan onay aldıktan sonra bankaya dönüp, akreditif açmaktan vazgeçtiğini belirterek teminatını geri istiyor. Böylece akreditif açmamış oluyor ancak karşı firma bir akreditif olduğunu sanıyor. Firmalar bu şekilde de dolandırılabiliyor. İstenen mallar gönderiliyor, bankaya gelip parasını istediğinde öyle bir akreditifin olmadığını öğreniyor. Dolandırıcı, ücret ödemeden malları almış oluyor. Çok basit bir olay. Bunun gibi birkaç dolandırıcılık olayıyla karşılaştık. Firmanın burada dikkat etmesi gereken detay, akreditifin firmadan değil, düzenleyen bankadan gelmiş olması."Etkinlikte, sanayicinin akreditifleri nasıl ve ne şekilde finansman kaynağı olarak kullanabileceği, dünya ticaretindeki yeni ödeme şekilleri konusundaki sunum yapan Özalp, katılımcıların sorularını da yanıtladı.