Haberler » Ekonomi » İhracatçılara verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesi - Ekonomi

İhracatçılara verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesi

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilen yeşil pasaport alt limitinin, daha fazla ihracat yapılması için olanak sağlayacağını belirtti.

11.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:40İhracatçılara verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesi
İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, 1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilen yeşil pasaport alt limitinin, daha fazla ihracat yapılması için olanak sağlayacağını belirtti.
Hayri Uğur, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçı firmaların temsilcilerine verilen yeşil pasaportta alt limitin 500 bin dolara düşürülmesini değerlendirdi.
Uğur, "1 milyon dolardan 500 bin dolara çekilen yeşil pasaport alt limiti, daha fazla ihracat yapılması için olanak sağlayacaktır. AKİB içerisinde bugüne kadar 2 bin 100 firmamız yeşil pasaporttan faydalanıyorken, bugün çıkan karar ile bu sayımız 2 bin 900'ü bulacak. Yeşil pasaport alan firma sayımızda da yüzde 40'lara varan bir artış olacaktır." ifadelerini kullandı.
Düzenlemenin, yurt dışına gitmekte zorluk çeken özellikle KOBİ statüsündeki ihracatçıların daha etkin olmalarını sağlayacağını vurgulayan Uğur, şunları kaydetti:
"KOBİ'lerimiz için ciddi bir destek anlamı taşıyan bu uygulama, ihracat ailemize güç katarak yeni ürünlerin yeni pazarlara ulaşmasına vesile olacaktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimize ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'ye bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz."

Hayri Uğur, Akdeniz, İhracat, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:29 5G teknolojisiyle araçlar mobil cihaz olacak
14:32 Rusya'nın petrol ihracatı arttı
14:30 Spot piyasada elektrik fiyatları
14:24 Dijital dönüşüm merkezi'ne seçilen KOBİ sayısı 150'ye yükseldi
14:27 Üzüm ihracatının yüzde 56'sı Rusya'ya yapıldı
11:30 Alibaba, Bekarlar Günü'nde 12 saatte 24 milyar dolarlık satış yaptı
10:22 Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
10:10 İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 53 milyar varillik petrol rezervi bulduk
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 14:35:54