İhracatçının beklentilerine uygun dış ticaret uzmanı ve kalite üretim mühendisleri eğitilecek

Ege İhracatçı Birlikleri, Dış Ticaret Uzmanı ve Üretim – Kalite Mühendislerinin mesleki bilgilerini ihracatçı firmaların ihtiyaçları doğrultusunda güncellemeleri amacıyla "Uzman Mesleki Personel Yetiştirme ve İstihdam Sağlama" projesini hayata geçiriyor.



Proje, Ege İhracatçı Birlikleri, İş-Kur ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğinde hayata geçiriliyor. "Uzman Mesleki Personel Yetiştirme ve İstihdam Sağlama" projesinin Protokolü Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ile İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz arasında Ege İhracatçı Birlikleri Mete Uğuz Salonu'nda düzenlenen törende imzalandı.



İmza töreninde konuşan EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, önümüzdeki 2-3 aylık dönemde "Dış Ticaret Uzmanı" veya "Üretim/Kalite Mühendisi" istihdam etmeyi planlayan ihracatçı firmaların projeye başvuruda bulunabileceğini kaydetti.



Dış Ticaret ve Üretim – Kalite Mühendisliği alanlarında eğitim almış henüz istihdam edilmemiş kişilerin bu projeyle donanımlarını arttıracaklarının altını çizen Eskinazi, "Proje, üyelerimiz tarafından talep edilen sayıda yeni mezun veya iş hayatına yeni başlayan Dış Ticaret ve Üretim – Kalite Mühendisliği alanlarında eğitim almış henüz istihdam edilmemiş kişiler arasından ön eleme ile seçilmiş adaylar için projelendirilmiş bir mesleki uzmanlaşma programı ve devamında mentorluk – istihdam sürecini kapsıyor. Göreve geldiğimizden bu yana yürüttüğümüz tüm çalışmalarımızı, ihracatta katma değeri arttırma temeli üzerine oturttuk. "Uzman Mesleki Personel Yetiştirme ve İstihdam Sağlama Projesi" de katma değerli ürün üretimini arttırma çabamızın bir adımı" şeklinde konuştu.



Program sonucunda adaylar için uygun şartları sağlamaları durumunda katılımcı firmaların İŞKUR desteklerinden de yararlanabilecekleri bilgisini veren Eskinazi, İŞKUR'un, program süresi içerisinde bir bilgilendirme eğitimi vereceğini dile getirdi.



"Üniversite hayalimizin ilk adımı olacak"



İhracatçı firmaların kalifiye iş gücü açığını kapatmak amacıyla Dış Ticaret Üniversitesi kurma hayalleri olduğunu ifade eden Eskinazi, "Ticaret Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde üniversite projemizi İzmir merkezli bir üniversite bünyesinde fakülte şekline dönüştürme kararı aldık. Mesleki Personel Yetiştirme ve İstihdam Sağlama Projesi fakülte projemizin ilk aşaması olacak. O nedenle bu projedeki başarıyı çok önemsiyoruz" dedi.



Mesleki Uzman Geliştirme Programına katılacak kursiyerlerin haftada iki günlük eğitime tabi tutulacağını anlatan Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı; "Kursiyerler, firma ziyaretleri gerçekleştirecekler. Sınavlar ve bitirme projelerinin sunumundan sonra istihdam süreci için firmalara yönlendirmeler gerçekleşecek. Dış Ticaret Programı ve Üretim – Kalite Mühendisi Programı için hazırlanan eğitim başlıkları, sektörlerimizin tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde hazırlandı. Bu programla istihdam edecek arkadaşlar şirketlere çok faydalı olacak. Projemize büyük destekleri için İZKA ve İŞKUR'a teşekkürlerimizi sunuyoruz."



İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz ise; Ege Bölgesinde istihdam imkanlarının geliştirilmesi, istihdam önündeki önemli engellerden biri olan nitelik uyumsuzluğunun giderilmesinin İZKA'nın her zaman önceliklendirdiği çalışma konularının başında geldiğini dile getirdi.



Bu yıl, mesleki eğitimin geliştirilmesine odaklandıklarına vurgu yapan Yavuz, "Özellikle bu konuda kapasite ve altyapı oluşturucu çalışmalara özel bir önem veriyoruz. Bu projenin bir başka önemli yönü



istihdam imkanlarının gelişiminin yanı sıra dış ticaretimizin gelişmesine de insan kaynakları altyapısının güçlendirilmesini sağlamak suretiyle destek olması. Bu proje kapsamında kurmuş olduğumuz işbirliğinin ilimizde örnek sonuçların doğmasına vesile olacağını düşünüyorum, Ege İhracatçı Birlikleri ve İŞKUR'a projenin oluşmasında gösterdiği işbirliği ve katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Dış Ticaret Uzmanı ve Üretim – Kalite Mühendisliği Mesleki Uzman Geliştirme Programı Protokolü Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve İZKA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz arasında imzalandı. - AYDIN

Kaynak: İHA