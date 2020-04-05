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İhracatın önündeki engeller aşılıyor

Korona virüs tanısında kullanılan ve 1-3 saat arasında hızlı sonuç veren PCR testi artık Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da kullanılacak.

05.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:42
İhracatın önündeki engeller aşılıyor
Korona virüs tanısında kullanılan ve 1-3 saat arasında hızlı sonuç veren PCR testi artık Kapıkule Gümrük Kapısı'nda da kullanılacak. Ege Yaş Meyve Sebze Mamulleri Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ticaretin akışını sağlamak için gümrük kapılarında Ticaret Bakanlığının diğer bakanlıklarla koordinasyon halinde her türlü önlemi aldığını söyledi.

Uçak yaptığı açıklamada, "Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli ve Habur sınır kapılarında tampon bölgelerde şoför ve dorse değişimi ile ihracat temassız devam ediyor. Tedarik zincirinin kopmaması için bir diğer isteğimiz de Türkiye'ye giriş yapan tır şoförlerine karantina önlemleri kapsamında yapılan 14 günlük izolasyon süreciyle ilgiliydi. Araçlarımızın sınırda bekletilmesine neden olan bu durum hem daha riskli hem de uzun kuyruklar oluşmasına, taşımacılıkta gecikmelerin yaşanmasına yol açıyordu" dedi.

Mobil laboratuvar kurulacak

Hayrettin Uçak, Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda Kapıkule Gümrük Kapısı'nda mobil laboratuvar kurulacağını açıkladı. Uçak, "Artık bütün sürücülerimize korona virüs tanısında kullanılan ve 1-3 saat arasında hızlı sonuç veren PCR testi uygulanacak. İhracatçılara destek temelinde kanallarını açık tutan, taleplerimizin rahatlıkla karşılanacağı zemini inşa eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Yaşadığımız olağanüstü günlerde tüm sektörlerimize kol kanat geren devletimize minnettarız. Bugünleri birbirimize kenetlenerek, tüm gücümüzü ülke ekonomisine katkıda bulunmak için seferber ederek aşacağız. Sahada ve masada varlığını göstermiş olan devletimizin ve milletimizin gücünden hiç şüphemiz yok" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Hayrettin Karaoğuz, Ekonomi
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