İhracatın yaklaşık yarısı, ithalatın yarıdan fazlası büyüklerden

Türkiye'nin 2018 yılı ihracatının yüzde 44.6 ile neredeyse yarısı, ithalatın da yüzde 64 ile yarıdan fazlasını büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri verilerine göre, ihracat yapan 77 bin 8 girişim içinde 250 kişiden fazla çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 44.6 olurken, ithalat yapan 69 bin 772 girişim içinde büyük ölçekli girişimlerin payı yüzde 64 oldu.

Yapılan hesaplamalarda ihracat yapan girişimlerin yüzde 99.9'unun, ithalat yapan girişimlerin de yüzde 97'sinin bilgilerine ulaşıldı.

TÜİK'in açıkladığı diğer veriler şöyle;

"Toplam ihracatın yüzde 19.7'sini, 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaparken, ihracatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 19.2, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 16.5, 250'den fazla çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı da yüzde 44.6 oldu.

"Toplam ithalatın yüzde 8.6'sını, 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 11.1, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 16.4, 250'den fazlaçalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı da yüzde 64 oldu.

"Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın yüzde 57.5'i, ithalatın ise yüzde 56.5'i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 38.9, ithalattaki payı yüzde 31.6 düzeyinde gerçekleşti.

"Sanayi sektörünün ihracatının yüzde 69.3'ü 250'den fazla çalışanı olan büyük ölçekli girişimler tarafından yapılırken, ticaret sektörünün ihracatının yüzde 91.4'ünü 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve orta ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

"Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta 250'den fazla çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı yüzde 80 olurken, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatın yüzde 68.7'sini 1-249 kişi çalışanı olan küçük ve orta ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

"Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, 2018 yılı ihracatlarının yüzde 54.4'ünü AB 28 ülkelerine, yüzde 14.1'ini Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yaparken, AB 28 ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 62.6'sını sanayi, yüzde 35.5'ini ise ticaret sektöründeki girişimler yaptı.

"Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının yüzde 38.6'sını AB 28 ülkelerinden, yüzde 21.4'ünü Diğer Asya ülkelerinden, yüzde 12.8'ini ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla yüzde 35.3 pay ile AB 28 ülkeleri, yüzde 31 ile Diğer Asya ve yüzde 11.8 ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.

"İmalat sanayi ürünleri ihracatının yüzde 59.1'ini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, yüzde 37.9'unu ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise yüzde 96.6'sını imalat sanayi ürünleri, yüzde 1.7'sini tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

"İmalat sanayi ürünleri ithalatının yüzde 54.5'i sanayi, yüzde 36.6'sı ticaret ve yüzde 9'u diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının yüzde 76.4'ünü imalat sanayi ürünleri, yüzde 4.6'sını madencilik ürünleri, yüzde 4.3'ünü de tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

"İhracatın yüzde 44.6'sını, ithalatın ise yüzde 57.4'ünü ilk 100 girişim yaptı. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim toplam ihracatın yüzde 16.9'unu, en çok ithalat yapan ilk beş girişim de ithalatın yüzde 22.3'ünü gerçekleştirdi.

"Sanayi sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı yüzde 18.5, ticaret sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı ise yüzde 14.1 oldu. Sanayi sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı yüzde 19.6 iken, ticaret sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı yüzde 13.6 oldu.

"Girişimlerin yüzde 44.3'ü tek ülkeye ihracat yaparken, yüzde 16.5'i iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı yüzde 4.5 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı yüzde 62.3 oldu.

"Girişimlerin yüzde 50.3'ü, tek ülkeden ithalat yaparken, yüzde 15.6'sı iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı yüzde 2.2 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı yüzde 56.6 oldu." (Grafik&Tablo)