İhracatın Yıldızları ödüllendirildi Gaziantep 190 ülkeye ihracat yapıyorGAİB Koordinatör Başkanı Kileci: " Irak pazarındaki gidişat kaygı veriyor""Finansman maliyetlerinin yüksekliği ihracatçının rekabet gücünü zayıflatıyor"GAZİANTEP - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Törende, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden en fazla ihracat yapan 100 firma ödüllendirildi.GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, törende yaptığı konuşmada, ödül alan firmaları kutlarken, ihracatçıların finansman sorununun çözülmesini istedi. Başkan Kileci, Irak'a yapılan ihracatın kan kaybettiğini de belirtirken, "Irak'taki pazar kaybı ihracatçıyı kaygılandırıyor" dedi.Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından bir Otel'de düzenlenen İhracatın Yıldızları 2018 Ödül Töreni büyük ilgi gördü. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milletvekilleri Nejat Koçer, Muhittin Taşdoğan, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Sermet Atay, Mehmet Sait Kirazoğlu, Ahmet Uzer, Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan, TİM Başkanı İsmail Gülle, GAÜN Rektörü Ali Gür, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, ile Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Gaziantep Sanayi Odası Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Yönetim Kurulu Başkan Mehmet Akıncı, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ile GAGİAD Başkanı Bora Tezel'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ile sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi parti temsilcileri ve ihracatçılar katıldı.GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, törenin açılışında yaptığı konuşmasına, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak" sözleri ile başladı. Kileci, bölge insanının çalışkanlığı, kararlılığı ve azmi ile her alanda olduğu gibi ihracatta da başarı hikayeleri yazdığını ifade etti.Bölgemiz ihracat merkezi haline geldiBaşkan Kileci, Gaziantep ve bölge ihracatıyla ilgili olarak, "Bölgemiz Gaziantep'in liderliğinde bir ihracat merkezi haline gelmiş, attığı adımlarla ülke ekonomisine çok ciddi katkılar sağlamaya başlamıştır. İnsanlık tarihinin başlangıç noktasında, ilk tarımsal üretimin yapıldığı bu topraklardan bugün 190 ülkeye ihracat yapılıyor. Gaziantep, 2018 yılında yaptığı yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'de en fazla ihracat yapan 6. il konumundadır. Güneydoğu Anadolu Bölgemizden ise 2018 yılında yapılan ihracat miktarı 8,5 milyar dolardır. 2019 yılının ilk 8 aylık döneminde, Gaziantep'ten yapılan ihracat yüzde 9 artışla 4,8 milyar dolar, Bölgemizden yapılan ihracat ise yüzde 5,5 artışla 5,7 milyar dolar olmuştur" şeklinde konuştu."İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 150"Kileci, "Gaziantep'imizin bir başka önemi ise şehrimizin ihracatının ithalatından daima fazla olmasıdır. Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 150'dir. İhracat rakamı bazında şehrimizin önünde olan illerin tamamı bu oranın gerisinde kalmaktadır. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır.Bugün burada ödüllerini takdim edeceğimiz ihracatçılarımız şehrimizin ve bölgemizin bu başarısının asıl mimarlarıdır.Sıralamaya girse de giremese de oluşturdukları katma değerle bölge ekonomisine katkı sağlayan binlerce ihracatçımıza huzurlarınızda teşekkür etmek isterim.Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda ihracat yapmak yalnızca bir ticari etkinlik değil, bir kamu görevi haline gelmiştir.Bu görevi layıkıyla yerine getirerek Türk ekonomisine direnç kazandıran ihracatçılarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı."Finansman maliyetleri çok yüksek"İhracatçıların sıkıntılarına da dikkat çeken Kileci, özellikle finansman maliyetlerinin yüksekliğinden şikayetçi oldu. Kileci, "İhracattaki bu başarımızın birçok güçlüğe rağmen ortaya çıktığını da belirtmek isterim. En temel sorunumuz finansmana erişim konusudur. Finansman maliyetlerinin yüksekliği ihracatçımızın rekabet gücünü düşürmektedir. Bu nedenle ihracatçıların ucuz krediye erişim imkanlarının genişletilmesi önem taşımaktadır. Geçen hafta Sivas'ta imzalanan protokol ile ihracatçı birlikleri kaynaklarının Eximbank eliyle ihracatçımıza uygun kredi imkanı olarak verilecek olmasını sevinçle karşıladık.Aynı zamanda faiz oranlarının düşürülmesine yönelik atılan adımları da oldukça kıymetli buluyoruz.Fakat bu uygulamalar ne yazık ki piyasada henüz yeterli iyileşmeyi sağlayamadı. Bu yöndeki gayretlerin daha da yoğunlaştırılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi."Irak'taki gidişatı tersine çevirmek zorundayız"Irak ile olan ihracatın arttırılması gerektiğini ifade eden Killeci, "Diğer bir sorun ise maalesef doğrudan bölgemizi etkiliyor. Bildiğiniz gibi Irak, bölgemiz için hayati bir pazar. Bu pazarda son dönemde gelişen olaylar, Güneydoğu ihracatçısının en büyük kaygısıdır. Irak devleti korumacılık yönünde bir tavır almakta ve bu durum ihracatımıza sekte vurmaktadır. Irak pazarı son 5 yılda ülkemiz için yüzde 40, bölgemiz için ise yüzde 47 oranında daralmıştır. Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek bu gidişatı tersine çevirmelidir. Böylece yalnız ticari bir kayıp önlenmiş olmayacak, aynı zamanda bölgemizi etkileyebilecek olası bir ekonomik kriz de engellenmiş olacaktır. Tüm bunların dışında, bölgemiz nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Bölgemizin, dijital dönüşümü yakalamaya, yenilikçi girişimlerle daha yüksek katma değer ortaya koymaya ihtiyacı var. Biz bunun ancak sektörünü çok iyi bilen, bilgi çağının enstrümanlarını en iyi şekilde değerlendiren nitelikli insanlarla başarılabileceğine inanıyoruz. Bu ihtiyacın karşılanması amacıyla, kurumumuz halihazırda, e-ticaret, e-ihracat, dijital dönüşüm, tasarım, dış ticaret uzmanlığı gibi alanlarda eğitim faaliyetleri düzenlemektedir" sözlerine yer verdi."İsteyince yapamayacağımız hiçbir şey yok"Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı İsmail Gülle, ise, "Buradan çok güzel bir manzara görünüyor. Heyecanlanmamak mümkün değil. Gaziantep'te heyecan, istek, tutku başarı, arzu var. İsteyince yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki kararlı olalım. Gaziantep'te bütün bunların fazlası var. Bu birlikteliği sağlayan sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bunun neticesini biz ülkeye fayda, ihracat, katma değe, istihdam olarak görüyoruz. Hiç bir emek boşuna değil. Sizlerin emekleri ihracat rakamlarını oluşturuyor. Dünyada küresel ticaret üzerine pek çok baskı var. Ticaretimizi engelleyen pek çok faktör var. Bunlardan etkilenmemek mümkün değil. Hepsini bir araya getirdiğimizde 16 milyar dolarlık bir ihracatı yapamadığımız görünüyor. Bunlara rağmen ihracatın rekorunu kırdınız. Hepinizi tebrik ediyorum" sözcüklerini kullandı."Gaziantep seneye inşallah beşinci olacaktır"MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Gaziantep'in mevcut başarısı ile yetinmemesi gerektiğini kaydederek, " Gaziantep ihracatta 6. 6 bize yetmez. Seneye inşallah 5. olacağız, bizi göreceksiniz. 5'te bize yetmez Gaziantep yerelden evrensele nasıl bir değer çıkarılır onu en güzel şekilde gösterecek. Her gittiğimiz ülkede bir Gaziantep markası var. İnsan kendisini evinde gibi hissediyor. Bugün ödül alacak olan kıymetli ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. Biz sorunlar içinde bunları yapıyoruz. O yüzden birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Gaziantep için buradayız" şeklinde açıklamada bulundu."Ekonomik gücü sağlamak içinde beşeri sermaye şart"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ihracatçılara övgüler yağdırırken, "Sizler kutup yıldızısınız. Yıldız olmak çok özeldir, aydınlatır. Yol gösterir. İyi ki varsın. Bu rakamlar kendiliğinde değişmiyor. Bu rakamları değiştirmek için büyük bir alın teri, cesaret, emek var. Bugün Türkiye'ye bir şey söylüyorsak başka bir şey söylüyoruz. Bu coğrafyada güçlü olmak, ekonomik gücü sağlamak zorundayız. Başka çaremiz yok. Ekonomik gücü sağlamak içinde beşeri sermaye şart. Hepinizin en az beş kuşak geçmişi var. Minnettarız size. Devler birbiri ile yarışıyor. Dünya ne büyüdüyse biz 10 katı büyüdük. Gelişmiş ülkeler ile gelişmemiş ülkeler arasında fark kapandığı an büyük bir oyunla karşı karşıya kaldık. Son dört beş yılda başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi.15 Temmuzu başka bir memleket yaşasaydı kafasını kaldıramazdı. Bu zor şartlarda makinaları çalıştırmak için bir işçi çıkarmamak için canını dişine takıp cesaretle yoluna devam eden sizler esas kahramanlarımızsınız. Bu bizim birlikte başardığımız bir değer. Herkes birbirine sahip çıksın ve büyütsün. Üretim için bir belediye başkanı olarak elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Biz birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.K"omşu ülkelerle ihracatımızı daha fazla artırmak zorundayız"AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, törende yaptığı konuşmada, geleceğin daha iyi olacağını vurguladı. Koçer, "Gururluyuz, onurluyuz. Gaziantep olarak çok farklı tarihe geçecek günler yaşıyoruz. İhracatçılarımızın bize yaşattığı bu tablonun gururunu yaşıyoruz. Birlikte başarıyoruz. El ele gönül gönüle beraberiz. Bunun göstergesi bu salonda. Hem birlik ve beraberlik hem ortak akıl bu salonda birlikte beraber oturuyor. Gaziantep'in başarısının altında yatan yegane özellik bu. Dilerim bu özellik her zaman devam eder" dedi."Türkiye'nin önü çok açık"Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna, ihracatçılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Biz de Ticaret Bakanlığı olarak sizlerin emrindeyiz. Sizlerin neler yaptığınızı gayet iyi biliyoruz. Sizler gerçekten kahramanlarsınız. Türkiye'nin ihracatını 168 milyar dolara sizler taşıdınız. Bugün Gaziantep'e baktığımız zaman 2002 yılında Gaziantep'in ihracatı 600 milyon dolardı. Bugün Gaziantep'in 2018 sonu itibari ile 6.9 milyar dolar ihracatı var. En son rakamlarına göre de 7 milyarların üzerine çıkmış durumda. Biz Ticaret Bakanlığı ve hükumet olarak sizlerin hangi şartlarda ne zor şartlarda mücadele ettiğinizin bilincindeyiz. Gaziantep 6. sıra bu sayıyı daha da artırmamamız lazım bunun için hep beraber çalışmak zorundayız. Bugüne kadar çalıştınız. Ne olur moralinizi bozmayın hep beraber çalışalım. Çünkü Türkiye'nin önü çok açık. Bir buçuk ayda faizler 7.5 puan düştü. Merkez Bankasının gösterdiği faiz 24'tü. Dün 16.50'ye düştü. Enflasyon 25 seviyelerinde yüzde 15'lere geriledi. Önümüzdeki aylarda tek haneli rakamları göreceğiz.2018 de yaşadığımız o büyük taarruzu atlatmayı başardık. 2020'den itibaren büyüme hızımız artacak. Siyaseten güçlü olmak için ekonomik anlamda da güçlü olmak gerekiyor. Türkiye bu yolda hızla ilerliyor. Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde gerekli adımları atarak sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Sizlere olumlu haberlerle döneceğiz" ifadelerini kullandı."Gaziantep'in çözülemeyecek hiçbir sorunu yok"Gaziantep Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada, sıkıntılı günlerin geride kaldığını söyledi. Gül, "Son iki ayda da faizlerimiz düştü. Bu şu anlama geliyor. O belirsiz dönem geride kaldı. Muhtemelen bir iki ay içerisinde daha iyi günlerimiz bizleri bekliyor. Bizim ihracatçılarımızın çalışma şartlarını, onun önündeki engellerini kaldırdığımızda biliyorum ki Türkiye'yi sırtlarsınız, sırtlıyorsunuz. Gaziantep'te ihracatımızın ithalatımızdan fazla olması, Gaziantep'in yerel kaynaklarından ya da Gaziantep'in doğal kaynaklarından değil. Gaziantep'in en büyük sermayesi beşeri sermayesidir" diye konuştu.Konuşmaların ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla ihracat yapan GAİB üyesi ilk 100 firmaya ödülleri verildi. İlk dört sırayı SANKO Dış Ticaret Anonim Şirketi, Altunkaya İnşaat Nakliyat Gıda Ticaret Anonim Şirketi, OBA Food gıda sanayi ticaret anonim şirketi, Gülsan Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yer aldı.