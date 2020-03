"İhracatın Yıldızları Ödülleri" sahiplerini buldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü İran 'a gidecek sebze ve meyvelerin Mersin'de beklediğini belirterek, "Biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Lojistik yolları ile alternatif güzergahlar üzerinde çalışıyoruz. Önceliğimiz insan sağlığı ama ticaretimize de her türlü önlemi alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız." dedi.Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde, DHL Express Türkiye ve Dünya Gazetesi iş birliği ile Akbank'ın ana sponsorluğu, Turkcell'in iletişim sponsorluğunda gerçekleştirilen "İhracatın Yıldızları" yarışmasının ödül törenine katıldı.Törendeki konuşmasına İdlib'de rejimin saldırısı sonucu şehit olan askerleri ve Gürbulak'ta Bakanlık servis aracına roketli saldırı sonucu şehit olanları anarak başlayan Pekcan, şu an hastanede bulunan yaralılarının üçünün durumunun ağır olduğunu bildirerek, onlara da acil şifalar diledi.8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Pekcan, ihracatçılar içinde kadın sayısının artırılması için çalışılması gerektiğini dile getirdi.Sponsorlar DHL Express Türkiye, Turkcell ve Akbank'a ihracatçılar için daha fazla destek vermeleri çağrısında bulunan Pekcan, Akbank'tan kadın ihracat ve kooperatiflerine özel finansman paketi talep etti.Pekcan, 2019 yılında küresel ekonomi ve küresel ticarette yaşanan yavaşlamaları anımsatıp, 2020 için küresel büyümelerin aşağı yönlü revize edildiğini söyledi.Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle küresel büyümelerin revize edildiğini hatırlatan Pekcan, şu bilgileri verdi:"Türkiye olarak, 2019 yılında dünyanın en çok ihracat yapan ilk 50 ülkesinin ihracatı yüzde 2,7 düşerken, biz ihracatımızı yüzde 2,2 artırdık. Türkiye'nin beklentileri açısından bu rakam belki çok yüksek bir rakam değil ancak biz ihracat artışında, 2019'da dünyada 7'nci sıradayız, değer bazında artışta da 6'ncı sıradayız.Demek ki zorluklar, bizim zorluklar karşısındaki reaksiyon kabiliyetimizi ve dinamizmimizi ortaya koyuyor. 2020'ye çok daha büyük beklentilerle girdik ama küresel ekonomide çok zorlu bir sene olacağa benziyor. Öncelikle Çin ekonomisi, ilk 3 ayda etkilenecek. Şimdi Avrupa'ya ve dünyaya yayılıyor. Dolayısıyla, daha fazla tedbirli ve öngörülü olmamız gereken bir zamandan geçiyoruz."Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin, bütün kurumları ile beraber gereken her türlü tedbiri aldığına dikkati çekerek, bakanlıkların, kabinenin, tek bir Bakanlık gibi iş birliğiyle çalıştığını ve bu süreci beraber yürüttüklerini anlattı.Koronavirüsün, dünya ekonomisini ve can güvenliğini etkilediğini dile getiren Pekcan, "Her şeyden önce sağlık... Bunun için bütün tedbirleri almak üzere de önlemlerimizi alıyoruz." dedi."Alternatif güzergahlar üzerinde çalışıyoruz"Orta Asya'ya yapılan ihracatın yüzde 50'sinin İran üzerinden gittiğini hatırlatan Pekcan, "Irak ve İtalya'ya 20 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Dolayısıyla tedbirlerimizi alacağız ama dış ticaretin önünde de engel tanımayacağız." diye konuştu.Pekcan, bu akşam İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile görüştüklerini aktararak, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:"İran'a gidecek sebzeler, meyveler Mersin'de bekliyor, biz ihracat yapmak istiyoruz, onların beklentisi var. Lojistik yollarıyla, alternatif güzergahlar üzerinde çalışıyoruz. Yarın bütün bakan yardımcılarımız, diğer bakanlıkların bakan yardımcıları ve TİM'le beraber, lojistik, yeni güzergahlar, alternatif rotalar üzerinde bir toplantımız var.Bakan Yardımcım bugün Gürcistan'dan geldi, Genel Müdürümüz Azerbaycan'dan döndü. Azerbaycan'da yıllık kotayı askıya aldılar, kota saymayacaklar. Hazar geçiş ücretlerinin düşürülmesi ile ilgili çalışma yapıyoruz. Irak kapısında nasıl aktarma yaparız, tampon bölgede, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Önceliğimiz insan sağlığı ama ticaretimize de her türlü önlemi alarak, ticaretin akışını sağlamak zorundayız.""2019 rakamları güzeldi, 2020'ye de güzel başladık"Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Pekcan, ihracat hedeflerine odaklandıklarını söyledi.Pekcan, 2019 yılında Türkiye ihracatının güzel bir sene geçirdiğine dikkati çekerek, ulaşılan başarılar hakkında değerlendirmelerde bulundu."2019 rakamları güzeldi, 2020'ye de güzel başladık." diyen Pekcan, ilerleyen süreçte de hedeflere kararlılıkla yol alacaklarını dile getirdi.Ticaret Bakanı Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:"2019'da dünya ortalamasına göre güzel bir sene geçirdik. İhracatın ithalatı karşılama oranında yüzde 85,9'a ulaştık. Son 62 yılda gerçekleşmiş bir oranı yakaladık. Enerji hariç ilk defa dış ticarette fazla verdik. Bunu en son 1988 yılında gerçekleştirmişiz. Dış ticaret açığımız 2019 yılında yüzde 45,4 azalarak 54 milyar dolardan 29,5 milyar dolara düştü. Dış ticaret net ihracatımız, Türkiye'nin büyümesine 2,3 puan katkı sağlayarak, en fazla katkı sağlayan kalem oldu. 2020'ye güzel başladık. İhracat hedeflerimize el birliği ile ilerleyeceğiz."Bakan Pekcan, "Merkez Bankası'nın, diğer bankaların ve Eximbank'ın faiz indirimlerinin, yatırımcı iştahını artırmasını ve yatırım, üretim ve ihracat denklemini tamamlamasını bekliyoruz. Bugün Türkiye, sahip olduğu eğitimli beşeri kaynakları, tecrübesi, güçlü sanayi altyapısı ile küresel ekonomi için de en canlı en dinamik ekonomilerden birisi." şeklinde konuştu.Pekcan, konuşmasını ödül alan şirketleri tebrik ederek tamamladı.