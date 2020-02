İhracatın yıldızları zirvedeki yerini aldı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2019 yılında Türkiye 'ye 13 milyar 302 milyon dolar döviz kazandıran ve ihracata büyük katkı sağlayan 56 üyesini düzenlediği törenle ödüllendirdi.2019 yılında Türkiye'ye 13 milyar 302 milyon dolar döviz getirisi sağlayan Ege İhracatçı Birlikleri, geleneksel hale getirdiği ödül törenini bu kez ihracata büyük katkı sağlayan 56 üyesi için düzenledi. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve ihracatçı firmaların temsilcileri katıldı."Performansımız kıymet arz ediyor"Törende açılış konuşmasını yapan Ege İhracatçılar Birliği Başkanı Jak Eskinazi, ödül gecesinin Ege'nin kahraman ihracatçılarına vefa borcunun küçük bir kısmını ödedikleri bir gece olduğunu söyledi. Eskinazi, "Kaç dolar olursa olsun, bu ülke ihracatına her katkı koyanı canı-ı gönülden tebrik ediyorum. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2019 yılında 13 milyar 301 milyon dolarlık ihracat performansı gerçekleştirdik. Bir önceki yıla göre 15 milyon dolar daha az ihracat gerçekleştirmiş olsak da ticaret savaşları nedeniyle yeniden yükselmeye başlayan gümrük duvarları göz önüne alındığında, performansımız kıymet arz ediyor. Ancak; bu tablo, yatay seyri kırabilmek adına geleneksel ihraç pazarlarımıza ek olarak alternatif pazarlara yönelmemizin gereğini de ortaya koyuyor" dedi."Virüsün üstesinden gelinip, dünya ticareti tekrar eski seyrine kavuşacaktır"Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı ekonomik anlamda etkileyen korona virüsünden, Türkiye'nin de ekonomik anlamda etkilediğini söyleyen Eskinazi, "Biz bu durumdan fırsat devşirecek değiliz. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birinin, hatta en önemli mal ihracatçısının başına gelen bu musibet, hepimizin başına gelmiş sayılır. Küresel ekonominin tüm aktörlerinin birbirine zincirle bağlı olduğu bu sistemde, yapılması gereken, el ele verip düze çıkmaktır. Çok şükür ki ülke olarak bu görevimizi hakkıyla yerine getirdiğimizi biliyoruz. Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin tüm kurumlarının Çin'e her türlü yardımı sağladığını gururla gördük. Umarım en kısa zamanda bu virüsün üstesinden gelinip, dünya ticareti tekrar eski seyrine kavuşacaktır" şeklinde konuştu."Türkiye, 2019 yılında ihracatını artıran 7 ülkeden biri oldu"Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Gülle ise ödül töreninde ihracatçılarla birlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Gülle, "2019 yılında ticaret savaşlarıyla ve pek çok olumsuzlukla mücadele ederek ihracatı arttıran 7 ülke içinde olmayı başaran ihracatçılarımızı ne kadar övsek azdır, yürekten kutluyorum. Bu ülke için yapmış olduğunuz bu anlamlı çalışmaları artarak büyümesi adına birliklerimiz olarak firmaların bakanlığımızla birlikte her gün yaptığımız ihracatın bir fazlasını daha gerçekleştirmek adına canla başla çalışıyoruz. Dünyada bu kadar yoğun rekabet içerisinde mal satmak kolay bir şey değil. Bizler sektörlerimiz farklı olsa da yaptığımız işin zahmetini bilen ve yaptığımız işin bu ülke için neler ifade ettiğini bilen biri olarak sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi."2020'de beklemediğimiz fırsatlar olabilir"Gülle, dünyada yaşanan felaketlere rağmen Türkiye'nin geçtiğimiz ocak ayında en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiğini söyledi. Gülle, "Ocak aynı yüzde 6.1 ile artırırken, Ege İhracatçı Birlikleri yüzde 10.2 artırdı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizzat arayarak teşekkürlerini iletti. 2020 yılında beklemediğimiz fırsatlar olabilir. Biz fırsatçı değiliz, insanların üzüntülerini ve acılarını paylaşan ve onlara destek veren bir ülkeyiz. Çin'e onların yanında olduğumuzu göstermek adına maske, dezenfektan ve pek çok ilaç gönderdik. Biz işin fırsatçılığından değil insani tarafındayız. Fakat dünyada ticaret konjöktörünün getirmiş olduğu fırsatlara da sırtımızı dönecek değiliz. Belki turizmde etkiler olabilir ama mal ihracatında da mutlaka olumlu etkileri olacaktır. Bunları iyi okuyup iyi değerlendirilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Törende ekonomiye katkı sağlayan ve alanlarında derece elde eden firmalara ödülleri İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve birlik başkanları tarafından verildi. Ödül töreninin ardından tüm ödül alan firmalarla beraber toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. - İZMİR