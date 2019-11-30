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İhracatın yükünü "kara taşıtları" çekti

Türkiye'nin toplam ihracatı genel ticaret sistemine (GTS) göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 148,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın zirvesine 21,6 milyar dolarla motorlu kara taşıtları sektörü yerleşti.

30.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:16İhracatın yükünü
'nin toplam ihracatı genel ticaret sistemine (GTS) göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 148,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ihracatın zirvesine 21,6 milyar dolarla motorlu kara taşıtları sektörü yerleşti.
İhracatta son yıllarda Cumhuriyet tarihinin rekorları kırılırken, elde edilen başarıda öncü sektörlerin performansları önemli rol oynadı.
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın 10 ayında toplam ihracat (GTS) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artışla 148,9 milyar dolara ulaştı.
İhracatta ilk sırayı 21,6 milyar dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı" alırken, sektör ihracatı toplam ihracatın yüzde 14,5'ini oluşturdu.
"Kara taşıtları dijital dönüşümde öncelikli"
Bu arada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Dijital Türkiye Yol Haritası belgesinde, ihracat, istihdam ve katma değer potansiyeli dikkate alınarak, Türkiye için getirisi yüksek olacak sektörlerden başlamak üzere dijital dönüşümde öncelikli sektörler belirlenmişti. Bu kapsamda kimya ve ilaç, motorlu kara taşıtları, makine ve teçhizat, gıda ve yarı iletkenler ve elektronik sektörleri, odaklanılacak sektörler olarak öne çıkmıştı.
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda da bu yıl Genel Ticaret Sistemi tanımlı ihracatın yüzde 2,6 artarak, 181,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Yıl sonunda ihracat fiyatlarında yüzde 3 düşüş, reel ihracatta ise yüzde 5,7 artış bekleniyor.
TÜİK verilerine göre, en çok ihracat yapılan fasıllar şöyle: (bin dolar)
İhracat fasılları Ekim
Ocak-Ekim

2018 2019Değişim 20182019Değişim
Motorlu kara taşıtlar, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarları2.541.355
2.416.184 -4,9 22.164.658 21.569.035
2,7
Kazanlar, makineler, mekaniz cihazlar, aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları1.476.530
1.493.167 1,1 13.027.554
13.587.927 4,3
Örme giyim eşyası ve aksesuarı828.162
839.520 1,47.573.396 7.573.469 0,0
Demir ve çelik1.141.523 825.623 -27,7 9.217.036 8.542.101 -7,3
Elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme-televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam, parça ve aksesuarları806.988824.1772,17.088.9087.058.239-0,4

Türkiye, İhracat, Ekonomi

Kaynak: AA

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