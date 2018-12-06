İhracatını Katladı Zor Dönemde Ek İstihdam Sağladı

06 Aralık 2018 Perşembe 11:02



06 Aralık 2018 Perşembe 11:02

UĞUR ASLANHAN - Sunny Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca, bugüne kadar hiçbir krizde işten eleman çıkarmadıklarını kaydederek, "İhracata yönelik yaptığımız çalışmalar sonrası bırakın adam çıkarmayı şu anda eleman alıyoruz. Son 2-3 ayda işe aldığımız eleman sayısı 300 kişiyi geçti." dedi.Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamı yerli sermaye ile kurulan Türk tüketici elektroniği şirketi Sunny'nin, Esenyurt'taki fabrikasında televizyon başta olmak üzere uydu alıcıları, küçük ev aletleri ve elektrikli mutfak aletleri gibi ürünler ürettiğini aktardı.Yılda milyonlarca adet üretim yaptıklarını dile getiren atmaca, bunların yüzde 70'inin televizyon olduğunu, şirket bünyesinde kurdukları Ar-Ge merkezi ile 8K televizyonları Türkiye'de yerli olarak üretir duruma geldiklerini anlattı.Atmaca, TV üretimlerinde kalite ve inovasyonun yanı sıra yerliliğe de önem verdiklerinin altını çizerek, Ar-Ge merkezlerindeki mühendislerle teknolojiyi en güncel hali ile ürünlere yansıtıp müşterilerine kusursuz görüntüyü izletmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bu kapsamda 8K UHD TV ürünlerinin çalışmalarına son hızla devam ettiklerini dile getiren Atmaca, "Mükemmel görüntünün yanı sıra mükemmel ses kalitesi deneyimi yaşamak isteyenler için 22.2 kanal ses teknolojisi, izleyici deneyimini, gerçeğe yakınlık anlamında bir adım daha ileriye taşımayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.Atmaca, üretimini gerçekleştirdikleri modüllü TV'lerin benzerlerinde olmayan bir özelliklerini bulunduğunu belirterek, "Bu uydu alıcısının içinde smart da var. TV aldığınızda yeni bir model çıktığında sadece bu aparatı değiştirmeniz yeterli oluyor. TV'yi değiştirmeye gerek kalmıyor. Şu küçük kutu ile TV'yi güncelleyebiliyorsunuz. Bu modülü dünyada ilk yapan biziz." ifadelerini kullandı."35 ayrı yabancı markaya TV üretiyoruz"Atmaca, TV üretiminde çok ciddi mesafe kat ettiklerini ve kaliteye ulaştıklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Şu anda 78 ülkeye ihracatımız var. Avrupa pazarının tamamında faal durumdayız. Üretimi, yazılımı, tasarımı, kalıpları vesaire hepsi bize ait TV'ler Avrupa'da boy gösteriyor. Rusya'dan Almanya'ya kadar farklı ülkelerde ön plana çıkmış 35 ayrı markaya TV üretimi gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de Sunny dışında kendi bünyemizde birkaç markamız daha var. Ayrıca küresel anlamda marka haline gelmiş iki teknoloji devine TV üretiyoruz. Bu firmalar bizden aldıkları TV'lerin büyük kısmını Türkiye'de satıp kalan bölümünü de ihraç ediyorlar. Özellikle Güney Koreli teknoloji devinin Türkiye'de sattığı TV'lerin yüzde 70'inin üretimini biz gerçekleştiriyoruz.""İhracata öncelik verdik, işçi çıkarmak yerine alım yapıyoruz"Atmaca, şirketin, son döneme kadar üretiminin yüzde 15-20'sini ihraç ettiğini anımsatarak, genelde iç piyasaya üretim yaptıklarını, ancak son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sonrası ihracata ağırlık verdiklerini söyledi."Dövizin ani hareketlenmesi ve piyasalarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ihracata ağırlık verdik. Şu anda üretilen malların yüzde 65'i yurt dışına satılıyor." diyen atmaca, özellikle Avrupa ülkelerine ciddi TV ihraç ettiklerini bildirdi.Atmaca, yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle işçi çıkarmanın gündeme geldiğini ve kendisinin bu öneriyi reddettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:"Bu öneriyi kesinlikle kabul etmedik. Sonuçta evini geçindirmeye çalışan bir elemanın işten çıkarılması çok kötü ve zor bir şey. Ben bugüne kadar hiçbir krizde işten eleman çıkarmadık. Bütün ekibi toplayıp işçi çıkarmak istemediğimizi söyledim. Ekibimiz dünyanın her yerine yayıldı. İhracata yönelik yaptığımız çalışmalar sonrası bırakın adam çıkarmayı şu anda eleman alıyoruz. Son 2-3 ayda işe aldığımız eleman sayısı 300 kişiyi geçti. Atmaca şirketler grubunda 5 bin kişi, Sunny'de 2 binden fazla kişi çalışıyor."Atmaca, satışlarının olumsuz etkilenmemesi için kar marjlarını minimuma düşürdüklerini belirterek, "Fabrikanın durması demek yüzde 12-13 zarar demek. Maliyetine dahi satsanız bu da bir kar demek." dedi."Büyük ekranlı TV'lerle yurt dışı ağırlığımızı artıracağız"Atmaca, kurdukları ekiplerin hummalı çalışmalar yaptıklarını belirterek, ihracat yaptıkları 78 ülke dışında yeni pazar arayışında olduklarını, özellikle Güney Amerika ülkelerine girmek istediklerini söyledi."İhracatımızı en az yüzde 50 artırmak istiyoruz." diyen Atmaca, 86 inç (250 ekran) büyüklüğünde devasa TV ürettiklerini, bu sayede ihracatlarının artmasına katkı sağlayacağını bildirdi.Atmaca, mühendislerinin geliştirdiği smart TV'ler bulunduğunu kaydederek, artık ses komutu ile çalışan yerli TV'ler üreteceklerini bildirdi.