İhracatta Özgüven Arttı, Yeni Hedeflere Odaklanıldı

14 Aralık 2018 Cuma 13:38



14 Aralık 2018 Cuma 13:38

Yurtdışı ve yurtiçinde fuarcılık hizmetleri ve fuar standı üretimi sağlayan Perge Mimarlık Şirketi Genel Müdürü Zülküf Sönmez, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Kasım ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Sönmez, ihracat rakamlarının artmasının hizmet sektörünü olumlu etkilediğini dile getirdi. Sönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın desteğinin hizmet sektörüne motive ettiğinin de altını çizdi.TİM tarafından açıklanan kasım ayı ihracat verilerine göre ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 artışla 15,5 milyar dolara yükseldi. 2013 yılı kasım ayında gerçekleştirilen 14,2 milyar dolarlık ihracat rakamının üzerine çıkılarak gelmiş geçmiş en yüksek kasım ayı ihracatı yakalandı. İlk 11 aylık dönemde ise ihracat, yüzde 7,7 artış ile 154,2 milyar dolar oldu."BİRÇOK FİRMA AVRUPA'DA AMERİKA'DA ŞUBELER AÇMAYA BAŞLADI"Verileri değerlendiren Sönmez, şunları söyledi:"Özellikle Ticaret Bakanlığının işletmelere sağladığı çeşitli fuar destekleri, yurt dışında ülkemizin tanıtımına yönelik yapılan tanıtım çalışmaları, Türk sanayicisi için büyük bir özgüven kaynağı oluşturdu. Eskiden Latin Amerika Asya gibi uluslararası fuarlarda Türk markalarını adeta mum ile arardık. Ama bugün dünyanın hemen hemen tüm fuarlarında muhakkak bir Türk firması görebilirsiniz. Hatta bizzat fuarları organize eden kurum ve kuruluşları görebiliyoruz. Yeni pazarlara açılmanın en önemli yolu ilgili ülke fuarlarına artık ziyaretçi olarak değil katılımcı olarak yer almaktan geçiyor. Artan bu talebin biz fuar hizmeti veren sektör temsilcilerine de büyük katkı sağlamaktadır. Özellikle son 10 yılda hem müşteri sektör çeşitliliği hem de destinasyon sayısında büyük artış oldu. Özellikle Avrupa Fuar pazarında Türk fuar standı üretim firmaları sadece kendi ülke kobilerinin stantlarını üretmekle kalmayıp diğer ülke katılımcı firmalarının stantlarını da projelendirmektedir. Bizim gibi birçok firma Avrupa'da Amerika'da şubeler açmaya başladı. Uzakdoğu ve Avrupa'da lojistik ve irtibat birimleri açmamız, oluşan global talebin eksiksiz karşılanması amacını taşımaktadır." THY YÖNETİMİ BU VİZYONU ISKALASAYDI BUGÜN BU BAŞARIYI KONUŞAMAZDIK""Türk Hava Yollarının destinasyon sayısını arttırmasının da bu talebin bir karşılığı olarak düşünebiliriz" diyen Sönmez, "Eğer THY yönetimi bu vizyonu ıskalasaydı emin olun biz bugün bu başarıyı konuşamazdık. Tıpkı zincirin halkaları gibi yeni dış pazarlara yelken açan her sektör, beraberinde diğer sektörleri de taşımış oldu" diye konuştu."ERDOĞAN'IN DESTEĞİ HİZMET SEKTÖRÜNÜ MOTİVE ETTİ"Fuarlara katılım sağlayan sektör temsilcilerinin performansını da değerlendiren Sönmez, şunları aktardı:"Gerek B2B gerekse birebir katılım sağlayan firmalarımız kesinlikle dersini iyi çalışıyor. Zaten biz çalışkan bir toplumuz. Tek handikapımız geçmişte planlama ögesine yeterince yer vermememiz, özellikle son on yılda yapılan her pazarlama faaliyetinin tüm ögelerinin şirketin bir planlama ögesi çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini idrak ettik. Üniversitelerin ilgili bölümlerinde bu ögeye yüksek yer verilmesi, bölümler açılması, alınan hizmet içi eğitimler, KOSGEB, TİM, Ticaret ve Sanayi Odalarının katkısını da unutmamak gerekir. Aslında topyekün bir seferberlik yaptık. Özgüvenimiz arttıkça yeni hedeflere odaklandık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın bizzat bu gelişmenin hem icra edeni hem de birebir takipçisi olması, İş adamlarını seyahatlerinden hiç eksik etmemesi ve bürokratik engellerin kaldırılmasında büyük rol sahibi olmuştur. Bizleri motive etmiştir.""BİZİM BAŞARACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAMAMEN PERÇİNLENDİ"Yaşanılan olumlu gelişmelere dair bir anısını paylaşan Sönmez, "Bir gün Singapur konsolosluğumuzdan bir fuar için kısmi bilgi destek talebinde bulunduk.Aradan yarım saat geçmeden konsolosluktan arandık. Şaşırtıcı bir cevap ile karşılaştık. Dilerseniz muhataplarınız ile görüşmelerinizi konsolosluğumuzda yapabilirsiniz. Bu cevap bizi çok şaşırttı. O gün bizim başaracağımıza dair olan inancımız tamamen perçinlendi. Artık fuarcılık sektör temsilcilerinin hedefi, sermaye yapıları üretim altyapılarını güçlü kılıp, dünyanın diğer bölgelerindeki fuar katılımcı firmalarının projelerinden daha çok pay sahibi olmalarını sağlamak olmalıdır. Biz bu yönde ilerlemek istiyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - İstanbul