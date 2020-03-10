İhracatta yeni hedef Afrika pazarı
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), üyelerinin global arenadaki rekabetçiliğini artırma amacıyla düzenlediği faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.
10.03.2020 14:13 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:13
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), üyelerinin global arenadaki rekabetçiliğini artırma amacıyla düzenlediği faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :İhracatta yeni hedef Afrika pazarı
Etiketler : Uludağ İhracatçı Birlikleri, Ekonomi
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