İhsan Akşehirli Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAYSERİ TALAS belediye başkan adayı olan İhsan Akşehirli isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAYSERİ TALAS ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan İhsan Akşehirli isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAYSERİ TALAS adayı İhsan Akşehirli kimdir? BTP KAYSERİ TALAS adayı İhsan Akşehirli yüzde kaç oy aldı?

İhsan Akşehirli Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAYSERİ TALAS belediye başkan adayı olarak gösterilen İhsan Akşehirli TALAS ilçesinde % 0,45 oranında oy almıştır. TALAS ilçesinde % 0,45 oranında oy olan İhsan Akşehirli adlı BTP adayı toplamda 380 adet oy sayısına ulaştı.

KAYSERİ TALAS ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.