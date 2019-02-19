İstanbul Üsküdar Bağımsız Belediye Başkan Adayı İhsan Baltacı Kimdir?

2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul Üsküdar İlçesi Belediye Başkan adayları belli olmaya başladı. İstanbul Üsküdar İlçesi Bağımsız Belediye Başkan adayı İhsan Baltacı kimdir?
İHSAN BALTACI KİMDİR?
Belediye başkan adayı, 27 Ağustos 1969 yılında Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde dünyaya geldi. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi işletme Fakültesi'nde eğitim aldı. Aynı yıl ailesiyle birlikte İstanbul'un Üsküdar İlçesine yerleşti. 1989 yılında siyasete atıldı ve 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev aldı. 2005'den 2010 yılına kadar başbakanlıkta çalışmalar yürüttü.
AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLMUŞTU
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevine dönüş yaparak, 6 yıl Ulaşım Daire Başkanlığı'nda çalıştı. 2017 yılında sağlık sorunları nedeniyle emekli oldu. 2018 yılında AK Parti İlçe Başkanlığına aday oldu. AK Parti'den Milletvekili seçimlerine 1. bölgeden aday oldu. İhsan Baltacı, evli ve 2 çocuk babasıdır.
AK Parti,Üsküdar,İstanbul