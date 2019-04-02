İhsan Baltacı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR belediye başkan adayı olan İhsan Baltacı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ÜSKÜDAR ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan İhsan Baltacı isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR adayı İhsan Baltacı kimdir? Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR adayı İhsan Baltacı yüzde kaç oy aldı?

İhsan Baltacı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL ÜSKÜDAR belediye başkan adayı olarak gösterilen İhsan Baltacı ÜSKÜDAR ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. ÜSKÜDAR ilçesinde % 0,06 oranında oy olan İhsan Baltacı adlı Bağımsız adayı toplamda 183 adet oy sayısına ulaştı.

İhsan Baltacı Kimdir?

27 Ağustos 1969 yılında Kastamonu'nun İnebolu İlçesinde doğdu. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi işletme Fakültesi'nde eğitim aldı. Aynı yıl ailesiyle birlikte İstanbul'un Üsküdar İlçesine yerleşti. 1989 yılında siyasete atıldı ve 1999 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görev aldı. 2005'den 2010 yılına kadar başbakanlıkta çalışmalar yürüttü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevine dönüş yaparak, 6 yıl Ulaşım Daire Başkanlığı'nda çalıştı. 2017 yılında sağlık sorunları nedeniyle emekli oldu. 2018 yılında AK Parti İlçe Başkanlığına aday oldu. AK Parti'den Milletvekili seçimlerine 1. bölgeden aday oldu.

İhsan Baltacı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Bağımsız Belediye Başkan adayı oldu.

İSTANBUL ÜSKÜDAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.